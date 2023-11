Catania Tattoo Convention, la città etnea capitale mondiale del tatuaggio: orari e biglietti

L'evento promette di superare ogni aspettativa, con una line-up eccezionale di tatuatori provenienti da tutto il mondo.

Un arcobaleno di inchiostri colorati, il ronzio delle macchinette e l’odore inconfondibile delle creme. Tutti in postazione, Catania è pronta a trasformarsi, per un week end, nella capitale internazionale del tatuaggio.

L’occasione è la quinta edizione della Catania Tattoo Convention, che si terrà all’Ice Club (ex Palaghiaccio) sabato 11 e domenica 12 novembre. L’evento promette di superare ogni aspettativa, con una line-up eccezionale di tatuatori provenienti da tutto il mondo e una selezionata rappresentanza di artisti che lavorano negli studi storici della nostra città.

“La Catania Tattoo Convention è diventata una tappa imperdibile per gli amanti dell’arte del tatuaggio, attirando migliaia di visitatori – dicono Alessandro Scuto, Andrea Furci, Vincenzo Sortino e Gaetano Fatuzzo dell’associazione culturale Alcatraz che organizzano l’evento -. Lo scorso anno – aggiungono – abbiamo avuto 5mila presenze in due giorni”.

Tutti gli ospiti previsti

Un’opportunità unica quindi, per chi partecipa alla Convention, di farsi tatuare da artisti che vengono dalla West Coast al Giappone all’Indonesia, passando per quasi tutti i Paesi d’Europa. Tra i più richiesti gli statunitensi Paul Dobleman, Chad Koeplinger e Bert Krak e gli italiani Stizzo e Samuele Briganti.

Tatuaggi, certo, ma non solo. Alla Catania Tattoo Convention quest’anno ampio spazio è dedicato anche a un ricco programma di intrattenimento che comprende musica dal vivo, motociclette customizzate, aree food & beverage, spettacoli di burlesque e avvincenti contest di tatuaggi e motociclette che faranno immergere il pubblico in un’atmosfera unica. A cominciare proprio dalla musica dal vivo, con l’unica data italiana del live di Glen Matlock, fondatore dei leggendari Sex Pistols, ospite d’eccezione della manifestazione.

Figura leggendaria del panorama punk rock mondiale, dopo aver lasciato il suo posto nei Sex Pistols a Sid Vicious Matlock ha collaborato con Iggy pop, Blondie, Jonny Thunders, per poi concentrarsi sul progetto solista “Consequences coming”, che porterà dal vivo in esclusiva alla Catania Tattoo Convention.

Dopo il live i DJ di Radio Delfino, media partner dell’evento, faranno ballare tutte le generazioni con un coinvolgente dj set. Durante tutto il weekend, altre quattro band si esibiranno per intrattenere il pubblico con una varietà di generi musicali. I Big Mountain County – Alessandro Montemagno (voce, chitarra), Francesco Conte (chitarra, synth), Wolfman Bob (basso e maracas) e Bruno Mirabella (batteria) – si esibiranno sabato 11, dalle 23, per l’after party. NesimaPark, all’anagrafe Carmelo Spadaro, domenica 12, alle 16, presenterà sul palco della Catania Tattoo Convention il suo album “Debonair”. Domenica alle 21 toccherà ai Gigantik, mentre Riccardo Di Mauro (cantante e compositore dei testi), Giuseppe Sarra (batterista), Sandro Costanzo (tastiere, pianoforte e cori), Carlo Cittadino (bassista) e Giuseppe Testa (chitarrista, armonica e cori) si esibiranno col progetto “BOXbeat – 2.0 Reloaded” proponendo un ampio repertorio tra inediti e cover.

Catania Tattoo Convention promuove l’idea che il tatuaggio sia molto più di un semplice disegno sulla pelle. È l’opportunità di rendere indelebile un ricordo, un pensiero, una stile di vita. Di sigillare un’amicizia o di avere un’opera d’arte sulla propria pelle. O anche, perché no, una semplice pazzia.

“La Convention di Catania – spiegano gli organizzatori – non segue le mode del tatuaggio ma è saldamente ancorata ai valori primordiali del tatuaggio e alla sua estetica. Con oltre 150 artisti partecipanti la Catania Tattoo Convention offre una vasta gamma di stili, tra cui black and grey, lettering, giapponese, ornamentale; e grande spazio al traditional”.

Il programma dei due giorni

In programma anche seminari sulla cultura e le tecniche del tatuaggio: l’11 novembre Stizzo (Best of times di Milano) esplorerà la tecnica del tatuaggio e l’approccio al disegno, mentre il 12 novembre Pepe (Red Home Tattoo di Aci Catena, Light Haus Tattoo in Toscana e Cosmos Tattoo in Germania) ci racconterà il “Dotwork – ornamental” e Samuele Ventura (LowLife Tattoo Concept di Misterbianco) il “Chicano – black & grey”.

Domenica 12 oltre alla musica e ai tatuaggi andrà in scena anche la seconda edizione del custom contest in collaborazione con la rivista internazionale “Low Ride”: decine di moto customizzate (bobber, scrambler, caferacer, chopper) portate dai garage che le preparano ma anche dai singoli proprietari, si sfideranno e verranno premiate le più originali e con più carattere.

La Catania Tattoo Convention, dunque, rappresenta un’opportunità unica per i tatuatori e gli appassionati di tatuaggi, di musica e di moto di condividere la loro passioni, scoprire nuove tendenze e creare connessioni significative tra e con gli artisti. L’evento promette di stupire e ispirare, offrendo un weekend indimenticabile dedicato all’intrattenimento, alla musica e, naturalmente, all’arte del tatuaggio.

Info:

Orari: sabato 11 – 01, domenica 11 – 22

Luogo: Ice Club – Viale Kennedy, 8 Catania (CT)

Contatti: 340 6600905

Biglietti: https://www.liveticket.it/cataniatattooconvention