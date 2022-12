Catania, il piccolo Thomas muore a soli 10 anni: era stato investito da un’auto

Non ce l'ha fatta Thomas Bombace, rimasto vittima di un tragico incidente stradale a Catania: "Adesso sei con Gesù".

Si è spento dopo diversi giorni di agonia il piccolo Thomas Bombace, 10 anni, travolto da un’auto in via Acquicella Porto a Catania. Il bambino ha lottato strenuamente tra la vita e la morte per quasi due settimane, ma non è riuscito a vincere la sua battaglia.

Troppo gravi, infatti, le ferite riportate a seguito dell’impatto. La tragica notizia si è diffusa rapidamente nel capoluogo etneo attraverso i social.

Il cordoglio sui social

Ad annunciare la morte di Thomas sono stati i familiari su Facebook. “Adesso sei con Gesù piccolo cuginetto. Spero che tu possa essere un esempio per il futuro delle strade”, scrive un familiare.

Numerosi i messaggi di cordoglio che sono apparsi in queste ore da parte di familiari e parenti. “Ciao piccolo Thomas. Sei stato un bambino eccellente. Mi ricordo da piccolo che cercavi sempre lo zio Ciccio”, scrive Cristina. “Non ho parole… non riesco a trattenere le lacrime”, scrive Debora.

Fonte foto: Facebook – Marco Bombace