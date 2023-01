Catania tormentata dagli incendi: a fuoco un’altra abitazione in via del Gargano

Ancora un incendio a Catania: dopo la tragedia di viale Vasta avvenuta ieri, un'altra abitazione nel pomeriggio è stata divorata dalle fiamme

Ancora un incendio a Catania.

Dopo il rogo di ieri nell’appartamento in viale Angelo Vasta, che ha portato alla morte del padrone di casa Saverio Nanni, un’altra abitazione è stata divorata letteralmente dalle fiamme questo pomeriggio.

Nelle scorse ore, infatti, la squadra di Vigili del fuoco del Distaccamento Sud del Comando Provinciale di Catania é intervenuta per un rogo scoppiato in via del Gargano, 17, nei pressi di Piazza Jolanda.

I vigili sono tutt’ora a lavoro per ripristinare la sicurezza nella via dov’è avvenuto l’incendio.

Abitazione demolita da incendio

L’abitazione nella quale si è sviluppato l’incendio è un piccolo appartamento con soppalco al piano terra di un cortiletto interno accessibile dal civico 17 di via del Gargano.

L’appartamento è andato totalmente distrutto dalle fiamme, mentre nessuna persona fortunatamente dovrebbe essere stata coinvolta dal rogo.

Ignote al momento le cause del rogo

La squadra del Distaccamento Sud è stata collaborata per lo spegnimento e la successiva opera di bonifica dai Vigili del Fuoco volontari del Distaccamento di Maletto, con il supporto anche di due autobotti VF e di un automezzo di supporto logistico.

Sul posto è intervenuto anche personale della Polizia di Stato: le cause dell incendio, tuttavia, sono ancora in corso di accertamento.