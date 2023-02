Catania, tour de force del Consiglio comunale: 5 sedute in 10 giorni

Si inizia stasera, quando in aula arriverà il Regolamento per i chioschi.

Una serie di sedute inanellate fino al 2 marzo. Cinque convocazioni per discutere di importanti questioni che riguardano la città di Catania. Il presidente del Consiglio comunale di Catania, Sebastiano Anastasi, ha convocato i colleghi del senato cittadino per discutere e approvare importanti atti prima del periodo pre elettorale in cui l’assise civica può trattare solo l’ordinario.

Regolamento chioschi: stasera in Consiglio

Si inizia stasera, quando in aula arriverà il Regolamento per i chioschi. Una necessità della città – queste strutture sorgono un po’ ovunque e senza l’atto che li regolamenta, il Comune si è trovato spesso a soccombere – che però, in passato, ha subito numerose battute di arresto. Stavolta potrebbe essere la volta buona: lunedì scorso, l’aula ha approvato compatta gli emendamenti.

Regolamento chioschi e il rischio numero legale

Stasera forse sarà la volta buona. Il condizionale è d’obbligo, dal momento che la genesi di questa delibera è particolare: presentata dai consiglieri Manfredi Zammatari e Curia in più occasioni, in passato è stata “scavalcata” da altri punti all’ordine del giorno. Non solo: la delibera, di connotazione chiaramente politica dal momento che regolamenta un settore fino a oggi senza regole, per passare dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei votanti, dunque il 19 consiglieri dovranno essere presenti. Cosa non sempre facile, ma il presidente del Consiglio è ottimista. “Penso che i colleghi non abbiano alcuna intenzione di fare saltare la discussione” – afferma Anastasi.

Consiglio: il 22 in aula il servizio di assistenza agli alunni disabili

Si tornerà in aula il 22 febbraio per discutere stavolta della riperimetrazione dei mercati principali della città. Saranno in discussione anche il Regolamento per le procedure sanzionatorie amministrative, quello per il servizio di assistenza e autonomia e alla comunicazione a favore degli alunni disabili delle scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nonché la Disciplina del regolamento degli operatori dell’ingegno e degli hobbisti.

Consiglio: le prossime sedute

Il 24 febbraio esordirà a Palazzo gli elefanti il Question Time, previsto dal nuovo Regolamento: i consiglieri potranno porre delle domande ai dirigenti e ai commissari e ottenere risposte immediate. Lunedì prossimo, invece, all’ordine del giorno ci saranno alcune mozioni e documenti presentati da diversi consiglieri. Fino al 2 marzo quando, alle ore 19, si discuterà in convocazione urgente e straordinaria del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Pnrr, su richiesta del consigliere Gelsomino ed altri componenti.

Consiglio comunale: il tempo stringe

Il tempo stringe. Lo afferma chiaramente il presidente del Consiglio Sebastiano Anastasi che, proprio per questo, ha convocato tutte queste sedute a distanza di pochi giorni. “Sono presidente dal 29 novembre – dice Ansastasi. Da quel momento, tra le festività natalizie, le scadenze d’anno, come i bilanci e i debiti fuori bilancio, Sant’Agata e la crisi istituzionale di Palazzo, i lavori si sono accumulati”. Nei mesi scorsi, dunque, la precedenza l’anno avuta altre delibere che andavano approvate entro il 31 dicembre nonché altre questioni. “Se è vero – continua Anastasi – che si voterà a fine maggio, il Consiglio comunale ha poco tempo per lavorare. Se il voto sarà anticipato al 15 maggio poi, già all’inizio di aprile il consiglio si potrà occupare solo dell’ordinario. E tutte queste delibere sarebbero rimandate alla prossima consiliatura. Per questo, al fine di approvare tutto, ho fatto una ricognizione di cosa ci fosse di urgente o in sospeso e ho fatto un cronoprogramma”.