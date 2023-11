Catania, Lucarelli all’attacco: “Voglio intensità e punti: i miei calciatori come guerrieri”

Cristiano Lucarelli è pronto a fare il suo terzo esordio sulla panchina del Catania: le parole del tecnico toscano nella conferenza stampa di vigilia

Cristiano Lucarelli e il Catania, l’atto terzo della storia d’amore è pronto ad iniziare. Il tecnico toscano sabato pomeriggio al “Massimino” nella sfida contro la Turris farà per la terza volta il suo esordio sulla panchina rossazzurra. Un compito estremamente complicato ma allo stesso tempo affascinante attende l’allenatore ex Ternana, chiamato a risollevare le sorti del club dell’Elefante dopo il disastroso avvio di stagione sotto la guida di Luca Tabbiani.

Uno come lui, però, non teme di certo sfide simili, come ribadito nella conferenza stampa di vigilia svoltasi in tarda mattinata presso il vecchio Cibali.

Le parole di Cristiano Lucarelli in conferenza stampa

“Domani c’è la prova del rettangolo verde, mi aspetto almeno dal punto di vista emotivo un atteggiamento diverso – ha esordito il mister etneo – Ovviamente dal punto di vista tattico ho avuto poco tempo per trasferire tutte le informazioni, ma pensiamo che il lavoro fatto in questi giorni darà qualcosa di diverso caratterialmente e come approccio. Non so a che numero di presenze arriverò domani con il Catania come panchine, ma posso dire che ogni partita mi ha emozionato. Quando ho avuto la fortuna di fare l’allenatore di questa squadra è sempre stata un’emozione, in ogni gara. Voglio che i miei ragazzi guardino lo scudetto che portano sulla maglia e siano guerrieri”. Poi, subito un passaggio su uno dei leader tecnici della rosa, vale a dire Mino Chiricò, apparso in ombra nelle ultime uscite: “Chiricò? Cambiare la posizione, dopo 12, 13 anni di carriera diventa complicato. Lui ha individuato da tempo la sua mattonella, poi non abbiamo avuto troppo tempo per preparare qualcosa di totalmente diverso. Ho parlato anche con lui e mi aspetto delle cose diverse rispetto a quelle che ho visto nelle ultime gare del Catania. Sicuramente la squadra ha trovato rifugio mentale nello scaricare la patata bollente a lui che deve essere elogiato per aver preso sul groppone il Catania in un momento difficile. Si è preso le responsabilità e ha cercato tecnicamente di trascinare. Gli ho chiesto non di abbandonare il suo modo di giocare ma di mixare alcune giocate nell’arco della partita. Se fai sempre la stessa cosa lo marca anche Vanigli a 51 anni. Se una volta vai lungo, un’altra vieni dentro, un’altra ruoti, insomma crei più situazioni da leggere per il difensore”

“Di Carmine e Deli tornano a disposizione”

Lucarelli si è poi concentrato sugli avversari dei rossazzurri, vale a dire quella Turris chiamata a venire in Sicilia con l’obiettivo di conquistare punti pesanti per la propria classifica al momento deficitaria.

“L’atteggiamento della Turris anche nelle sconfitte è stato garibaldino e aggressivo. Sembrano propositivi con pressione alta, senza aver rinunciato al proprio credo. Le mie scelte saranno basate su quello che è stato fino ad oggi, non avendo avuto troppi giorni a disposizione. L’unica cosa che posso dire è che non ho mai guardato la carta d’identità quindi voglio creare una sana competizione in ogni ruolo a prescindere dallo storico e dall’età. Dalle mie parti si dice ‘chi ce l’ha più lungo se lo tiri’, starà ai ragazzi vivere nel modo giusto la competizione. L’allenamento è intenso se tutti sentono di avere la possibilità di essere titolari”. Il Catania, in ogni caso, potrà contare sul recupero del suo bomber, Samuel Di Carmine, tornato ad allenarsi in gruppo durante la settimana dopo il problema muscolare rimediato nella sfida con il Monterosi: “Di Carmine e Deli tornano a disposizione, bisogna capire come e quanto come minutaggio. Le risposte generali sono state in linea con quello che mi aspettavo, una squadra con valori importanti che però è stata limitata nell’espressione dall’aspetto mentale e dalla mancanza di risultati. Gli allenamenti dal punto di vista fisico sono stati basati sull’alta intensità. Domani mi aspetto di vedere qualcosa di importante come intensità, ovviamente magari non per tutta la partita”.

“Marsura e Ladinetti possono essere importanti per il Catania”

In chiusura, Cristiano Lucarelli è tornato a parlare delle individualità del suo Catania, concentrandosi sia sui giovani sia su quegli elementi, come Marsura e Ladinetti, che non hanno ancora espresso il massimo delle loro potenzialità con la casacca etnea.

“Castellini e Bocic mi hanno dato la sensazione di essere giocatori bravi che devono diventare lo zoccolo duro nel tempo per avere un’ossatura futura. Ladinetti domani non dovrebbe essere a disposizione. Lui è stato uno di quei giocatori proposti alla Ternana, ha fatto benissimo con Olbia e Pontedera ma è normale che Catania sia un’altra cosa. Ok l’infortunio, ma a prescindere può dare il suo contributo e ritrovarsi. Marsura? È da categoria superiore. Ho parlato con lui a lungo e ha avuto problematiche personali che non gli hanno permesso di essere disponibile”.

Verso Catania-Turris, installato il nuovo tabellone luminoso al “Massimino”

I tifosi rossazzurri, attesi in massa domani al “Massimino”, troveranno finalmente installato il nuovo tabellone luminoso. Dopo le prove tecniche effettuate nelle scorse serate, infatti, lo schermo, rinnovato nelle dimensioni e nella struttura, tornerà ad essere fruibile per tutte le gare casalinghe della squadra di Cristiano Lucarelli.