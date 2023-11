Lucarelli infiamma il Catania: “È arrivato il momento di farcela. Sapevo che prima o poi sarei tornato”

Cristiano Lucarelli inizia la sua terza avventura sulla panchina del Catania: le prime parole del tecnico rossazzurro nella conferenza stampa di presentazione.

Cristiano Lucarelli ed il Catania, un amore che si riaccende. Dopo l’esonero di Luca Tabbiani è lui il nuovo condottiero dei rossazzurri. Contratto firmato fino al 30 giugno 2026, primo allenamento già diretto al Cibalino e presentazione ufficiale in conferenza stampa: Lucarelli è già dentro il mondo Catania. “È stato tutto abbastanza improvviso e veloce anche per via di questa nuova regola che consente questo tipo di possibilità – le sue parole in conferenza -. Ci è voluto pochissimo per entrare in sintonia con Grella. Sembrava che ci conoscessimo da una vita, siamo in sintonia su idee, futuro e quello che deve essere il mio ruolo qui”.

“Stavolta sono convinto di farcela”



Lucarelli ci riprova, l’obiettivo è riportare il Catania in Serie B. “Grella ha detto che il mio non è un ruolo facile e ha ragione, ma è anche vero che questa piazza non è per tutti – spiega il tecnico livornese -bisogna saper sopportare il peso di chiamarsi Catania ed essere condannati a vincere sempre e comunque. Ho pensato fosse il momento di dare una sgasata che in precedenza, per una traversa col Siena e un palo con la Ternana, ci era sfuggita. Ora è arrivato il momento di farcela e sono convinto di riuscirci”. Qual è la ricetta giusta? Lucarelli è sicuro: la squadra è forte, ma ha bisogno di fiducia. “Questa squadra, come tutte, è possibile migliorarla, e Vincenzo mi ha rassicurato in questo, ma non possiamo pensare ora a gennaio. L’obiettivo è fare quanti più punti possibile fino a Natale chiedendo il massimo supporto al nostro ambiente. Cercare di lavorare sulla testa: questi calciatori sanno giocare a calcio, dobbiamo solo sbloccarci mentalmente e fare un filotto di risultati per riacquistare autostima”.

Grella: “Lucarelli più di un allenatore”



A presentare Lucarelli c’era l’amministratore delegato del Catania Vincenzo Grella. “Avevamo una decisione non facile da prendere, guidare il Catania non è semplice – spiega il vice presidente -. Quando abbiamo capito che c’era la possibilità di fare una chiacchierata con Cristiano ho preso la palla al balzo. Come calciatore era tosto, come mister ancora di più. Insieme a Pelligra e Bresciano abbiamo deciso che fosse lui l’uomo giusto. Non ha un ruolo facile ma ho sentito nelle sue parole la voglia di prendersi qualcosa che non ha preso in passato. Questa sua fame mi ha colpito. Lo vediamo non solo come allenatore, ma come manager. Il suo calcio è in linea con le nostre idee, ha una leadership forte ed una personalità forte”. Lucarelli avrà un ruolo operativo sul mercato: “Al di là del rapporto personale con Laneri, non eravamo d’accordo sulla gestione del gruppo e su alcune situazioni. Decisione condivisa con il presidente Pelligra. Ds? Ci sono tante opportunità per inserire una nuova figura, ma noi vediamo in Lucarelli un giovane mister che può dare grandi vantaggi a questo club”.

“All’ambiente chiedo aiuto almeno fino a Natale”



Condizione fisica da migliorare, ma per Lucarelli è un problema soprattutto di testa. “Non credo che la totalità dei problemi derivi dalla preparazione atletica, credo che molto derivi dalla poca autostima e dai pochi risultati che sono stati raggiunti – le parole del tecnico livornese -. Sarebbe anche la mia speranza, perché migliorare la condizione con tante gare ravvicinate può non essere facile. Ho visto la partita di Cerignola, ognuno di loro ha uno zaino di 100 chili sulle spalle: dobbiamo togliere un po’ di peso. Questa maglia non pesa come le altre in questa categoria”. Lucarelli chiede sostegno ai tifosi almeno fino a Natale: “Ai giocatori ho spiegato che i tifosi non ce l’hanno con loro, sono solo innamorati della loro squadra”. I tifosi sperano che con Cristiano possa concretizzarsi il tanto agognato cambio di rotta: Lucarelli è tornato, con ben in testa, stavolta di regalarsi la Serie B.