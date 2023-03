Catania, tutta la verità di Lombardo e la pazza idea di candidarsi

Con l'assoluzione definitiva, dopo 13 anni di processo, l'ipotesi diventa sempre più corposa.

In città se ne parla da tempo. Non solo sulle pagine dei giornali ma anche nei bar e nei corridoi dei palazzi. Con l’assoluzione definitiva, dopo 13 anni di processo, la suggestione di Raffaele Lombardo candidato sindaco di Catania diventa sempre più corposa. L’ipotesi è stata allontanata dallo stesso ex presidente della Regione più volte, rispondendo alle domande di alcuni cronisti, eppure c’è chi giura che la questione sia ancora aperta.

Lombardo: l’attesa per la conferenza stampa

E che la conferenza stampa organizzata per oggi pomeriggio, all’indomani della sentenza della Cassazione che sancisce l’inammissibilità del ricorso della Procura di Catania e conferma l’assoluzione dell’uomo politico, possa riservare qualche sorpresa. D’altronde, all’interno del centrodestra si fatica a trovare la quadra sul nome del candidato. I litigi e i dissapori interni al partito di maggiranza, i cattivi rapporti tra alcuni alleati e, soprattutto, la voglia di riscatto politico del fondatore del Mpa, potrebbero spingere anche la coalizione a chiudere su una eventuale candidatura di Raffaele Lombardo.

Lombardo, l’assoluzione e la suggestione della candidatura

Non solo. Una discesa in campo dell’ex presidente della Regione potrebbe cavare le castagne dal fuoco anche ai big romani: la partita di Catania rischia infatti di finire in una frattura tra Fdi e la Lega di Salvini. Entrambi i partiti vogliono infatti esprimere il proprio nome. Da una parte qualcuno tra Ruggero Razza, Sergio Parisi e il sempre meno probabile Pippo Arcidiacono e, dall’altro, la già candidata Valeria Sudano.

Lombardo e i sassolini nella scarpa

Nelle more della decisione, che come affermato da Manlio Messina, dovrebbe venire da Roma la prossima settimana, il leader autonomista potrebbe inserirsi comodamente nel vuoto presente. Togliendosi in un colpo solo alcuni sassolini dalle scarpe: nei confronti dell’ex sindaco di Catania, referente provinciale per FdI con cui il rapporto si è incrinato dopo la rimozione di un uomo di Lombardo da una delle partecipate cittadine. E nei confronti di Luca Sammartino, con cui i rapporti non sono mai stati idilliaci. Cartina al tornasole di questo stato di cose sarebbe il silenzio di alcuni alleti sull’assoluzione. Insomma, le voci su questa possibilità si rincorrono insistenti. Anche se difficilmente l’ex presidente risponderà ai cronisti sull’argomento oggi. Forse lo farà in futuro, magari dopo l’incontro a Roma che in molti giurano sia solo questione di giorni.