Catania, ufficiale l’arrivo di Cicerelli

Dopo Nana Welbeck, seconda ufficialità a stretto giro di posta per il Catania: l'esterno Cicerelli è un nuovo calciatore rossazzurro

Era già in città da diverse settimane e aveva assistito al “Massimino” anche a Catania-Sorrento. Soltanto questo pomeriggio, però, è diventato ufficiale l’arrivo dell’esterno classe 1994 Emmanuele Pio Cicerelli in rossazzurro.

Il 29enne, ex Reggina, arriva a costo zero dalla Lazio, società detentrice fin qui del suo cartellino. A dare l’annuncio è stato lo stesso club etneo con una nota apparsa sul proprio sito web: il giocatore sarà dunque a disposizione di Cristiano Lucarelli già a partire dalla sfida di domenica 7 gennaio a Crotone.

Cicerelli al Catania: il comunicato

“Catania Football Club – si legge nella nota – comunica di aver acquisito dalla Società Sportiva Lazio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emmanuele Pio Cicerelli, nato a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 12 agosto 1994. L’esterno offensivo pugliese ha collezionato complessivamente 142 presenze in Serie B, impreziosite da 7 reti e 9 assist, con le maglie della Salernitana, conquistando in granata la promozione in A nel 2021, del Foggia, club in cui si è formato calcisticamente, del Frosinone e della Reggina, guadagnando in amaranto l’accesso ai playoff nel 2023. In terza serie, nella prima fase della carriera, Cicerelli ha sommato esperienze con il Barletta, l’Aversa, il Melfi, la Paganese e il Pordenone. Il neo-rossazzurro, che indosserà la maglia numero 30, ha già svolto i primi allenamenti con i nuovi compagni”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI