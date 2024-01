Il Catania si rifà il look sul mercato: pronti tre arrivi. E non è finita qui

La dirigenza rossazzurra è molto attiva sul mercato: già ufficializzato il ritorno di Nana Welbeck, Lucarelli aspetta nuovi arrivi

Il Catania è decisamente attivo sul mercato. Ufficializzato il ritorno in maglia rossazzurra di Nana Welbeck – il centrocampista nativo di Accra ha firmato fino al 30 giugno 2026 – Vincenzo Grella e Cristiano Lucarelli si muovono per rinforzare ulteriormente la squadra. Già chiuso un affare, molto vicini altri due.

Da Taranto arriva Pietro Cianci

Risolto il contratto con Manuel Sarao lo scorso dicembre, il Catania aveva bisogno di un nuovo centravanti da affiancare a Samuel Di Carmine. La scelta è ricaduta su Pietro Cianci, centravanti classe ’96 di proprietà del Taranto. Da quanto raccolto l’affare è chiuso, si attende solo l’ufficialità. Attaccante particolarmente strutturato (è alto 1,96 m), Cianci ha segnato quattro reti nella prima parte di stagione con la squadra allenata da Eziolino Capuano (su 18 presenze). Il centravanti barese conosce bene la categoria ed in particolare il Girone C: nelle precedenti due stagioni ha militato nel Catanzaro (centrando la promozione nella stagione 2022/23) segnando complessivamente 13 gol in 76 presenze. Migliore annata dal punto di vista realizzativo la 2020/21: tredici reti divise tra le dieci di Potenza e le tre di Bari.

Vicini Costantino del Monterosi e Celli dalla Ternana

Con Edgaras Dubickas destinato a partire, il Catania si rinforzerà con un ulteriore innesto nel reparto offensivo. È vicino l’arrivo dal Monterosi del centravanti Rocco Costantino, sei reti in questa stagione. Attaccante esperto (33 anni), Costantino nelle due precedenti stagioni ha segnato complessivamente ventisette reti: si tratterebbe di un profilo con una buona vena realizzativa. Novità a tal proposito potrebbero arrivare tra stasera e domani. Un’altra pedina vicina a vestire il rossazzurro è Alessandro Celli, terzino sinistro di proprietà della Ternana. Ieri il difensore ha concluso l’allenamento con i rossoverdi prima del tempo, allertato dalle sirene di mercato rossazzurre. Già alle dipendenze di Cristiano Lucarelli in Umbria, Celli ha giocato 16 gare in questo campionato.

Insomma, il Catania non sta a guardare. Da non tralasciare, poi, la situazione legata ad Emanuele Cicerelli. L’esterno offensivo ex Reggina è già in città da circa un mese, ed anche nel suo caso dovrebbe mancare solo l’ufficialità.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI