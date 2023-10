Catania, Grella: “Tornassi indietro riprenderei Tabbiani. Squadra deve cambiare atteggiamento”

Conferenza stampa del vice presidente e amministratore delegato del Catania FC Vincenzo Grella: tanti i temi affrontati, dalla conferma dell’allenatore al budget per il mercato.

Vincenzo Grella rompe il silenzio. Al culmine del difficilissimo momento che sta attraversando il Catania in questo avvio di stagione – 12 punti nelle prime 10 gare – il vice presidente e amministratore delegato del club ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa. A partire dalla conferma del tecnico, Luca Tabbiani, fino all’ammissione di alcuni errori in sede di preparazione estiva della stagione e alla volontà di vedere un atteggiamento diverso nella squadra.

Conferma Tabbiani. Focus sull’atteggiamento



Difficile immaginarsi il contrario, dato che il Catania domani giocherà sul campo del Brindisi. In panchina siederà Luca Tabbiani. “Tornassi indietro rifarei la stessa scelta – le sue parole -. Su tanti principi pensavo e penso ancora che sia l’uomo giusto per noi”. La parola chiave è atteggiamento: Grella pretende da squadra e mister che l’approccio cambi. Qualora questo non dovesse avvenire, è pronto a prendere i relativi provvedimenti. “Ho visto cose che non andavano bene e l’ho fatto presente cercando di essere costruttivo – spiega il vice presidente -. Abbiamo bisogno di tempo ma questo tempo non è infinito. Ho visto, ho valutato, ho suggerito un cambio e attendo che si manifesti. Parlo di un cambio di approccio, di atteggiamento. Parlo di linguaggio del corpo, della voglia di andarsi a prendere un risultato. La settimana scorsa ho avuto modo di parlare di qualche ragazzo e ho fatto capire loro il mio pensiero. Ho parlato senza filtri e ho detto in modo anche forte qual è l’intenzione del club e che non posso accettare certi atteggiamenti”.

L’obiettivo? Arrivare nei primi tre



Grella identifica con chiarezza l’obiettivo stagionale del Catania: terminare il campionato nei primi tre posti. Se si è parlato tanto di budget e disponibilità economica per costruire la squadra – a detta di molti insufficiente per puntare ad un campionato di vertice – Grella respinge seccamente l’accusa: “Impossibile che il Catania spenda due milioni per fare la squadra. Questo budget ci consente, io penso, di lottare per i primi tre posti”. Così come non è in discussione la volontà di Pelligra di investire a Catania: “Sono state fatte diverse riflessioni da parte di tanti, anch’io ho fatto le mie sul momento e sul nostro progetto. Vorrei spiegare ai nostri tifosi che noi ci siamo. Parlo tanto con il presidente Pelligra e ultimamente ancora di più per dare lui una garanzia, una sicurezza del fatto che il progetto non verrà mai smontato da un risultato”.

Ammissione di errori



Grella parla di un ritiro estivo fatto male ed in particolare della mancanza di test probanti. In questo, l’AD fa un’ammissione di colpe. Specifica poi, come la squadra attualmente sia poco brillante atleticamente: ci sono già stati degli interventi da questo punto di vista. Un Grella, insomma, che ha ammesso degli errori su alcuni aspetti, che ha respinto seccamente al mittente alcune critiche – budget, modalità di conduzione del mercato – e che soprattutto ha protetto il progetto tecnico di Tabbiani. Ponendo il focus sull’atteggiamento della squadra e di alcuni giocatori giudicato non all’altezza. Se il progetto del dirigente australiano è a lungo termine, i risultati non possono passare in secondo piano. Non quando l’obiettivo è terminare tra i primi tre: Tabbiani e la squadra hanno ancora tempo. Ma non sarà infinito.