Catania, il ruggito a Benevento per ripartire in vista del 2024

Lo 0-4 di Benevento restituisce ossigeno e serenità al Catania di Lucarelli: anche con il mercato, i rossazzurri puntano al rilancio nel 2024

Serviva proprio questo al Catania di Cristiano Lucarelli. Una prova gagliarda, compatta, ma soprattutto vincente. Il poker natalizio al “Vigorito” di Benevento restituisce serenità e morale ai rossazzurri, opachi e discontinui nel girone d’andata al netto del fallimento della gestione Tabbiani. “Vogliamo regalare serene feste ai nostri tifosi”, aveva affermato l’allenatore toscano in sala stampa al “Massimino” dopo la sconfitta interna contro il Sorrento. Detto, fatto. Perchè, si sa, Lucarelli è uno di parola. Nello 0-4 inflitto ad un Benevento in grandissima difficoltà ed addirittura in 9 uomini per le espulsioni di Karic e Talia, si è visto ciò che il mister livornese voleva vedere. Attributi, gioco e sacrificio, lottando su ogni pallone: in sintesi, il mix vincente necessario per dare il là alla complicata operazione “remuntada”.

Da un Chiricò ritrovato alla certezza Castellini: da chi ripartire

In Campania, la formazione dell’Elefante ha forse ritrovato il suo giocatore simbolo. Cosimo Chiricò, evanescente nelle ultime settimane, ha preso infatti nuovamente la squadra per mano. Come? Con una doppietta: prima glaciale su rigore e poi con il “classico” tiro a giro che non ha lasciato scampo a Paleari. In più, l’assist pregiato servito per il goal dello 0-2 che ha, di fatto, chiuso la partita. La speranza, per Lucarelli e tutti i tifosi etnei, è che il 32 brindisino possa ripartire da qui e trascinare il suo Catania nella seconda parte di stagione.

Chi, invece, costituisce certezza è Alessio Castellini. 20 anni, ma solo sulla carta. Terzino destro, sinistro, centrale di difesa, esterno nei 5 di centrocampo. Risultato? Tra i migliori in campo, spesso, sia nelle vittorie che nelle sconfitte. Il talentino scuola Brescia è sempre più pedina fondamentale dello schieramento tattico dei siciliani, che possono contare anche su un Roberto Zammarini di nuovo motorino del centrocampo con 2 gol nelle ultime 3 gare tra campionato e Coppa Italia Serie C.

Occhio al mercato

A gennaio, inevitabilmente, l’amministratore delegato e vice-presidente Vincenzo Grella dovrà intervenire sul mercato. Diversi gli elementi destinati a partire, specialmente quei calciatori che hanno deluso le larghe aspettative che in estate società e piazza avevano riposto su di loro. Sulla graticola ci sono soprattutto i nomi, fra gli altri, di Antonio Mazzotta, Davide Marsura e Riccardo Ladinetti. Di conseguenza, diversi gli innesti che giocoforza arriveranno ai piedi dell’Etna. Su indicazione di mister Lucarelli, designato come allenatore-manager proprio dallo stesso dirigente australiano, occorrerà rinforzare il reparto offensivo considerando i problemi fisici di Samuel Di Carmine, la partenza di Manuel Sarao e le difficoltà realizzative di Dubickas. Attenzione, però, anche ai movimenti che riguarderanno il centrocampo, mentre qualcosina si farà anche sulle fasce arretrate di difesa.

Sarà quindi rivoluzione? No, stando anche a quanto dichiarato dall’allenatore di Livorno nel post-partita di Benevento. Il Catania, tuttavia, è però destinato a cambiare pelle, con la ritrovata consapevolezza – data dallo 0-4 in terra campana – di poter essere nuovamente protagonista.

