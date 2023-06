Catania, ufficiale la separazione con mister Ferraro

Giovanni Ferraro non sarà più l'allenatore del Catania: ufficiale l'addio tra il club rossazzurro e il tecnico di Vico Equense

Il suo nome resterà scolpito nella storia del nuovo Catania.

Tra gli artefici del ritorno tra i professionisti del club rossazzurro c’è infatti Giovanni Ferraro, il condottiero capace di dominare il girone I di Serie D e conquistare la promozione in C in quell’indimenticabile domenica del 19 marzo a Caltanissetta.

Le strade della società di Pelligra e del tecnico campano, tuttavia, si dividono a partire da oggi, con il sodalizio etneo che ha ufficializzato la separazione con una nota stampa diffusa pochi istanti fa.

Il comunicato del Catania

“Catania SSD – si legge – rende noto che il rapporto contrattuale con l’allenatore Giovanni Ferraro non proseguirà nella prossima stagione sportiva. Il Presidente Rosario Pelligra e l’intera dirigenza rossazzurra ringraziano il tecnico per il proficuo lavoro svolto e per aver sempre abbinato alle qualità professionali uno stile esemplare. A Giovanni Ferraro, stimato e rispettato protagonista nella stagione 2022/23, i più sinceri auguri delle migliori fortune nel prosieguo della carriera”.