Catania, una maratona per ravvivare la Plaia e il centro storico

CATANIA – Un’occasione imperdibile per dare vita finalmente alla destagionalizzazione. Oltre a essere una vetrina importante in un periodo in cui la città si riempie di turisti ma vede anche il ritorno di tantissimi fuori sede per le vacanze natalizie. Ieri mattina, è stata presentata la quarta edizione della Catania Marathon, l’evento sportivo organizzato dall’Asd Atletica Sicilia, con il patrocinio del Comune di Catania, del Coni Sicilia e sotto l’egida della Fidal, che l’11 dicembre raccoglierà atleti di tutto il mondo e che quest’anno, per la prima volta, attraverserà il centro storico della città.

Catania Marathon, per la prima volta attraverso il centro

“Come promesso stiamo crescendo e lo facciamo insieme alla città – ha commentato del presidente dell’Atletica Sicilia Santi Monasteri – questa nuova soluzione è una scommessa e se, come siamo sicuri avverrà, ci darà i feedback sperati ci permetterà di continuare a rendere l’evento sempre più coinvolgente e attrattivo ponendo sempre l’attenzione sulla sicurezza degli atleti e sullo sviluppo di un circuito comunque veloce”. Tre distanze (maratona, mezza maratona e 10.5 km) un’unica partenza (start alle 8.45 da viale Kennedy all’altezza del Lido Verde) e la novità del primo giro che vedrà gli atleti “attraversare” il centro storico di Catania; un tuffo nell’arte, nella storia e nella cultura di una città splendida e millenaria.

Il percorso, oltre a lambire il litorale sabbioso attraverso il viale Kennedy, entrerà nel cuore storico di Catania, con un percorso nuovissimo tra i monumenti più importanti. Ed è questo l’aspetto sottolineato in particolare dal presidente del sindacato italiano dei balneari, Ignazio Ragusa, e dagli amministratori e dirigenti del Comune intervenuti in conferenza. “Valorizziamo la playa dimenticata durante l’inverno – ha detto Ragusa. Grazie a queste manifestazioni può rivivere anche in questo periodo, come noi auspichiamo da anni. Eventi come la maratona ci permettono di andare verso la direzione della destagionalizzazione che vorremmo fosse implementata magari con qualche evento serale. Intanto – ha anticipato il sindacalista – il viale Kennedy a breve sarà rinnovato con il manto stradale nuovo e una nuova illuminazione”.

A sottolineare invece l’aspetto relativo al marketing territoriale è stato il dirigente del Comune, Fabio Finocchiaro, che ha evidenziato come l’ingresso degli atleti in centro storico porterà benefici anche all’economia. “È una vetrina importantissima per la città – ha dichiarato -; il passaggio in centro storico è un’ottima scelta sia per l’indotto che per le presenze turistiche”. Che sembra saranno numerose anche se, come ogni anno, i numeri potrebbero essere “falsati” dal rientro di chi vive fuori Catania per studio o per lavoro e torna in città per le festività natalizie.

Nel corso della conferenza è intervenuto anche il presidente del consiglio comunale, Sebi Anastasi, che ha voluto evidenziare il ruolo del senato cittadino, in questo momento unico organo politico della città. “Il momento storico ha fatto capire a questa città che occorre convogliare le migliori energie e non separarci in vista delle prossime elezioni – ha tuonato, L’aula deve pensare all’interesse di tutti e io ringrazio il commissario straordinario, Federico Portoghese, che sta lavorando egregiamente e portando avanti un lavoro non certo facile. Così come – ha proseguito – ringrazio tutti quelli che hanno permesso e che permettono di riprendere questo tipo di manifestazioni dopo i lunghi anni di pandemia. Presto presenteremo anche quelle del consiglio comunale, che avranno valenza sociale e che sono fondamentali in un momento come questo in cui la città soffre molto”. L’ultimo ringraziamento, ma non per importanza, il presidente Anastasi lo ha riservato ai dipendenti del Comune. “Hanno fatto uno sforzo poderoso – ha concluso – anche perché tutti sanno che gli uffici non hanno personale sufficiente”.