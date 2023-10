VIDEO | In viale Vittorio Veneto sul monopattino-divano, le immagini finiscono su Raidue

Incredibili le immagini pubblicate su TikTok dove si vede un giovane girare per Catania a bordo di un monopattino-divano.

In giro per Catania con un monopattino-divano, incredibile ma vero. Ha destato curiosità e scalpore il video pubblicato in questi giorni sul social network TikTok in cui si vede un ragazzo girare per le vie di Catania a bordo di un monopattino elettrico “modificato” con l’aggiunta di un divano.

Nelle immagini si può osservare chiaramente un giovane che scorrazza durante le ore serali lungo via Gabriele D’Annunzio e viale Vittorio Veneto a bordo di questo mezzo improvvisato. Il video è stato realizzato da un amico che lo seguiva a bordo di un motorino, tra le risate e i commenti dei presenti.

“Spinello in bocca e monopattino elettrico”

“Vai veloce, veloce!”, “È un pazzo”, si sente di sottofondo. “Talìa, (andiamo) a piazza Pilo. Spinello ‘nda ucca e monopattino elettrico. Ma quantu si beddu, furìa furìa”, aggiungono ancora gli amici dello spericolato guidatore.

Nel video il giovane riesce a raggiungere l’incrocio con viale Vittorio Veneto, risalendolo e proseguendo sulla corsia dedicata agli autobus cittadini. A un certo punto la corsa del monopattino-divano si arresta nel momento in cui il guidatore inchioda sull’asfalto, probabilmente a causa di un ostacolo. “Si stava ammazzannu”, è l’ennesimo commento divertito che si sente pronunciare.

Catania, giovane gira indisturbato per le vie del centro con un monopattino modificato seduto sopra un divano, il commento di Milo Infante. Rivedi la puntata di #Ore14 del #16ottobre su ↘️https://t.co/aakD6zlNwD pic.twitter.com/4EbFfpZ6WS — ore14rai2 (@ore14rai2) October 16, 2023

Monopattino-divano, le immagini fanno scalpore sulla Rai

Le incredibili immagini sono diventate immediatamente virali e sono state anche mandate in onda dalla trasmissione “Ore 14” di Raidue di lunedì 16 ottobre e condotta dal giornalista Milo Infante.

“Difficile commentare, non serve aggiungere altro. Il problema grosso è che gente di questo tipo in circolazione ce n’è parecchia”, commenta la criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone, in collegamento con la trasmissione tv.

Infante e Bruzzone hanno manifestato incredulità nel vedere come una zona solitamente trafficata come quella del viale Vittorio Veneto appaia completamente deserta al momento del passaggio dei giovani. “Ma in questa città non c’è nessuno! Nessuno della Polizia… ed è una via centrale”, viene fatto notare in studio.

Fonte foto: Screenshot video X – Ore14