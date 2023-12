Catania, la vittoria in Coppa e lo “sfogo” di Lucarelli: “Finché ci sarò difenderò i ragazzi”

“Io difendo i miei ragazzi, fino a che ci sono. Io sono un amante delle costruzioni. Se questa scelta non è condivisa, posso anche farmi i bagagli e andarmene a casa”. Chi si aspettava un Cristiano Lucarelli felice per il passaggio del turno, magari rinfrancato dalla preziosa vittoria raccolta dal Catania contro il Pescara, è rimasto sorpreso. Il Lucarelli che si è presentato in conferenza stampa non le ha mandate a dire, difendendo la sua squadra ed il suo lavoro, oggetto dopo la sconfitta di Messina, a suo dire, di critiche “offensive” e non “costruttive”.

Il campo gli dà ragione. Perché lo sfogo?

I numeri sorridono a Lucarelli, che in sei gare tra campionato e Coppa ha collezionato quattro vittorie (di cui una ai rigori contro il Crotone), un pareggio e una sconfitta. A livello di prestazioni, si può dire che i rossazzurri non abbiano interpretato al meglio solo una tra queste sei gare, proprio quella di Messina, anche se Lucarelli ha bocciato solo il secondo tempo del match giocato al “Franco Scoglio”. La svolta caratteriale che ci si augurava dopo il suo arrivo – Messina a parte – c’è stata, peraltro suffragata anche dai risultati. E allora perché questo sfogo? Lucarelli è sembrato voler “richiamare” stampa e ambiente su alcune critiche troppo accese, proteggendo la squadra ed in particolare alcuni giocatori particolarmente nel mirino (da Livieri a Marsura). Il tecnico livornese vuole tirare fuori il massimo da ciascun giocatore, anche da chi in questo momento sta faticando, e per farlo aveva chiesto pazienza sino al 23 dicembre, data della trasferta di Benevento che chiuderà il 2023 rossazzurro. Un Lucarelli insomma pronto a fare da scudo per i suoi giocatori.

Si guarda al mercato. Ma manca un ds

Intanto la finestra invernale di calciomercato è ormai alle porte. Il Catania ha maturato i convincimenti giusti sui reparti e le posizioni nelle quali intervenire. Come aveva sostanzialmente annunciato Vincenzo Grella nella conferenza stampa di presentazione del tecnico livornese, sarà proprio l’allenatore rossazzurro, in simbiosi con la società, ad assumere un ruolo operativo sul mercato. Una scelta non tradizionale certamente, con il Catania che ha deciso di non sostituire, almeno nell’immediato, l’esonerato Antonello Laneri. Se il valore di Lucarelli come allenatore non è in discussione, assumersi responsabilità sul mercato sarà per lui un nuovo esame, così come lo sarà per Grella che avrà un peso ancora maggiore vista la separazione con il ds della promozione in C. Il Catania interverrà, come confermato anche ieri dopo la partita dal presidente Rosario Pelligra. Gennaio, peraltro, sarà periodo particolarmente intenso visto che il 28 si giocherà la gara d’andata della semifinale di Coppa Italia Serie C. Coppa sempre più obiettivo principale della stagione dei rossazzurri.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI