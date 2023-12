Catania: al via “Zampognarea”, festival dedicato a zampogne e cornamuse

Sabato 16 dicembre alle 21, presso la Chiesa di Santa Rita, il concerto di musiche tradizionali e d’autore “New Folk Songs” del Quartetto Areasud

Continuano gli appuntamenti di Zampognarea, il festival dedicato alle zampogne e alle cornamuse, che si svolge a Catania fino al 26 dicembre 2023.

Sabato 16 dicembre alle ore 21:00 (presso la Chiesa di Santa Rita) avrà luogo il concerto di musiche tradizionali e d’autore “New Folk Songs” del Quartetto Areasud, che per l’occasione suonerà insieme a un quartetto d’archi classico, composto da violini, viola e violoncello.

Tradizione e nuove sonorità

“New Folk Songs” è un nuovo progetto del Quartetto Areasud che nasce dal percorso di ricerca sulle musiche di tradizione orale e dal desiderio di costruire, intorno alla ricchezza del patrimonio musicale e letterario, nuove composizioni e riletture, in cui gli strumenti della tradizione orale dialogano con altre sonorità.

Il nuovo concerto nasce dalla scrittura di quattro nuove composizioni per quartetto d’archi, commissionate a Mattia Cavallaro, partendo da frammenti di musiche e canti tradizionali che appartengono alla tradizione calabrese e siciliana. A queste si aggiungono nuove versioni del repertorio abitualmente frequentato dal Quartetto Areasud, nelle quali suoni della tradizione orale, della contemporaneità e della tradizione classica si fondono in un unico nuovo suono.

Programma fitto

Domenica 17 dicembre, a partire dalle ore 16:30, presso il Tinni Tinni Arts Club(Via Scuto 19 -ingresso gratuito) in programma il “TinniParty-Christmas Edition”, una giornata di sorprese musicali. Nel pomeriggio (16:30 – 18:30) apertura della mostra Zampognarea con visite guidate musicali; a seguire (ore 18:30) “Cornamusa o zampogna? Suoni, storie e molto di più per grandi e piccini” con Franco Barbanera, Gianluigi Fanzone e Maurizio Cuzzocrea. Conclusione della giornata all’insegna della musicacon due concerti: Meissa Duo presenta “Sottovoce” con Alda Dalle Lucche e Giulia Fidenti (ore 20:00) e “Quattro canzoni di Natale” con Vittorio Ugo Vicari, Vincenzo Cuzzocrea e altri ospiti a sorpresa (ore 21:00).

“Il viaggio di Maria”

Nei giorni a seguire grande attesa per il concerto di Etta Scollo “Il viaggio di Maria” (mercoledì 20 dicembre alle ore 21:00 presso la Sala delle scuderie del Castello Ursino).

Ponte tra passato e presente

“Il viaggio di Maria” è uno spettacolo musicale dedicato al tema della Natività letta dalla prospettiva di colei che è la madre del Cristo, ma soprattutto una donna che si trova ad affrontare un viaggio impervio e complesso. Non si tratta, dunque, solo di un progetto musicale natalizio, ma dell’antico e straordinario racconto dei pastori intorno alla vicenda di questa donna che si muove incontro a una vita nuova, densa di un futuro misterioso. Una storia umana, vicina all’umano sentire di tutte le epoche, un ponte tra passato e presente tanto più urgente in una contingenza pericolosamente sdrucciolevole come quella attuale. Sul palco la cantante Etta Scollo sarà accompagnata da Fabio Tricomi (zampogna e strumenti antichi) e Daniele Moheit (fisarmonica).

Zampognarea, è organizzato dalle associazioni Areasud e Darshan e fa parte di Italiafestival, la principale associazione italiana di spettacolo dal vivo e multidisciplinare. È realizzato anche grazie al patrocinio e contributo della Regione Siciliana, Assessorato del Turismo Sport e Spettacolo e al sostegno di una ricca rete associativa.

Per info e prenotazioni 331/4861931 o areasudretefestival@gmail.com

———

PROGRAMMA

16/12/2023

21:00

New Folk Songs

Concerto di musiche tradizionali e d’autore del Quartetto Areasud

Chiesa di Santa Rita – Via Vittorio Emanuele II – Catania

INGRESSO € 5

17/12/2023

Dalle 16:30

TinniParty – Christmas Edition

Una giornata di sorprese musicali

Tinni Tinni Arts Club – Via Scuto, 19 – Catania

INGRESSO LIBERO

20/12/2023

21:00

Il viaggio di Maria

Concerto di Etta Scollo trio

Castello Ursino – Piazza Federico di Svevia – Catania

INGRESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE

26/12/2023

ore 21:00

La bella noeva

Concerto di musiche tradizionali

Tinni Tinni Arts Club – Via Scuto, 19 – Catania

INGRESSO € 5

Dal 03/12/2023 al

26/12/2023

Incontri, workshop e laboratori sugli strumenti musicali della tradizione per grandi e piccini

Tinni Tinni Arts Club – Via Scuto, 19 – Catania