Catenanuova, raccolti oltre mille chili di rifiuti

L’associazione Plastic free si è occupata di ripulire contrada Pantorno-Livatino, trovando tra le altre cose un divano e 15 ruote d’auto. è stato siglato anche un protocollo con il Comune

CATENANUOVA – L’associazione di volontariato Plastic free di Catenanuova, con la referente Erica Impellizzieri, ha raccolto 1.500 chilogrammi di spazzatura (plastica, carta, vetro e indifferenziata) nella contrada Pantorno-Rosario Livatino.

“La nostra passeggiata ecologica – sottolinea Erica Impellizzieri – è stata purtroppo molto intensa e laboriosa. Abbiamo sudato le classiche sette camicie per ripulire un’ampia area della contrada Pantorno/Livatino. Abbiamo raccolto circa 1.500 kg di rifiuti fra cui plastica, carta, vetro. Abbiamo indifferenziato tutto quello che è stato possibile. C’erano pure 15 ruote d’auto e un divano”.

Plastic free ripulisce la contrada Pantorno/Livatino

In quell’area del paese dove è intervenuta Plastic free è stata riscontrata una drastica e gravissima situazione a testimoniare un bassissimo grado di civiltà da coloro che quei rifiuti li hanno abbandonati liberandosi insozzando quella zona in spregio anche alla memoria del giudice Livatino al quale è intitolato un cospicuo segmento di quella zona. “La situazione – ha tuonato Erica Impellizzieri – è veramente critica e bisogna fare qualcosa per la salvaguardia del nostro paese. La colpa è dell’ignoranza di costoro, in quanto ci chiediamo perché non portare la spazzatura direttamente al Centro di raccolta, dato che alcuni sacchi contenevano rifiuti differenziati, anziché lanciarli dal finestrino? Per la nostra passeggiata ecologica abbiamo avuto tante adesioni da parte di persone di varie età che insieme a noi si sono rimboccate le maniche. Dobbiamo ringraziare la General Montaggi per il supporto fornitoci, la Pro Loco del Casale per il sostegno nella realizzazione dell’operazione-pulizia, il Comune che grazie al protocollo d’intesa ci ha consentito lo svolgimento dell’intervento al quale ne seguiranno molti altri. Un altro caloroso grazie ovviamente a tutti coloro che spontaneamente ci hanno voluto dare una determinante mano d’aiuto”.

Occorre sensibilizzare i giovani

Plastic free si è resa conto che necessita organizzare al più presto capillari iniziative di sensibilizzazione rivolte ai ragazzi, ai giovani, agli alunni, alle famiglie “per la salvaguardia della natura e dell’ambiente”. La notevole operazione ecologica fatta da Plastic Free è stata possibile grazie a un Protocollo d’intesa siglato fra l’associazione Plastic free e il Comune.

“L’iniziativa – ha detto Giuseppe Piazza, rappresentante provinciale di Plastic free e delegato regionale – costituisce senza dubbio un ulteriore passo nella salvaguardia della natura e del nostro ambiente”. Alla firma del protocollo c’erano Erica Impellizzieri referente locale di Plastic free, componenti della Pro loco del Casale e anche il sindaco del Comune Antonio Impellizzieri insieme alla vice sindaca Rosaria Ingrassia.

Protocollo d’intesa tra Plastic free e Comune di Catenanuova

Col protocollo Plastic free si prefigge di sensibilizzare i giovani e la popolazione alla salvaguardia del territorio, della natura e dell’ambiente in generale. Ai sensi dell’art. 2 del protocollo l’associazione Plastic free di Catenanuova s’impegna a titolo gratuito, incentivando il volontariato sociale, ad effettuare periodiche pulizie in aree del paese di Catenanuova rimuovendo e raccogliendo plastica e rifiuti non pericolosi abbandonati, svolgere attività di sensibilizzazione nelle scuole, mentre il Comune darà il proprio supporto, darà input alla ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti solidi urbani affinchè si provveda a raccogliere i sacchi pieni di plastica e di rifiuti raccolti da Plastic free.

“Avvieremo spesso – prosegue Erica Impellizzieri – delle passeggiate ecologiche per andare ad individuare i luoghi che necessitano della nostra opera di volontariato. Organizzeremo nelle piazze degli stand allo scopo di svolgere attività di sensibilizzazione in favore delle famiglie e della popolazione”.