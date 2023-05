Caterina Chinnici aderisce al Ppe, ingresso votato all’unanimità

Ufficiale l'ingresso di Caterina Chinnici al Partito popolare europeo, il gruppo: "Orgogliosi, adesso al lavoro per Europa più forte".

Caterina Chinnici aderisce ufficialmente al Partito popolare europeo. Il gruppo del Ppe ha infatti votato all’unanimità dei presenti l’ingresso dell’europarlamentare che nei giorni scorsi aveva annunciato il proprio addio al Partito Democratico.

Chinnici nel Ppe, Martusciello: “Orgogliosi di adesione”

Caterina Chinnici è stata accettata all’interno del Ppe con 113 voti a favore con nessuno contro, un risultato che non era “mai accaduto nella storia del Ppe”, fa sapere Fulvio Martusciello, capodelegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo, aggiungendo che il gruppo si sente orgoglioso “dell’adesione di Caterina Chinnici”.

Sempre Il Ppe, attraverso un messaggio pubblicato su Twitter, ha confermato l’adesione di Caterina Chinnici, aggiungendo: “Insieme costruiremo un’Europa più forte e più resistente che lavora per i suoi cittadini”.

“Io sempre indipendente, proseguo con stesse idee”

Recentemente, in occasione di un suo intervento ad Agrigento, l’ormai ex europarlamentare del PD aveva dichiarato di essere “indipendente come lo sono sempre stata, ho cambiato il gruppo parlamentare europeo ma proseguo con le stesse idee, valori e obiettivi per contrastare la criminalità organizzata”.