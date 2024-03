VIDEO | Shock a Palermo, cavallo preso a frustate per strada: la denuncia sui social

Video trasmesso alla Questura, l'animalista Enrico Rizzi: "Individuare questi criminali senza scrupoli".

Cavallo legato al calesse e frustrato in strada, probabilmente nel corso di un allenamento in vista di una corsa clandestina a Palermo.

A denunciare l’episodio è il noto animalista Enrico Rizzi, condividendo il video, già trasmesso alla Questura competente e – per conoscenza – a Ismaele La Vardera, vice Presidente della Commissione antimafia in Sicilia.

Cavallo frustato a Palermo, la denuncia

Nelle scorse ore, in un post su Facebook, Rizzi ha scritto: “Palermo: allena un povero cavallo legato al calesse, probabilmente per l’ennesima corsa clandestina, massacrandolo di frustate in pieno giorno, sotto gli occhi di tutti, in un quartiere popolare della città. Un cittadino mi ha trasmesso il terribile video pubblicato ovviamente sui social come se nulla fosse e taggandosi tra di loro, senza alcun ritegno. Sto trasmettendo immediatamente il video alla Questura. Individuare questi criminali senza scrupoli e sequestrare subito il cavallo”.

Altri episodi

Nelle scorse settimane, Enrico Rizzi è stato tra i tanti a denunciare il pericoloso incremento dei casi di violenza contro gli animali in Sicilia. In particolare, appena pochi giorni fa, l’animalista aveva postato il filmato di una corsa clandestina di cavalli interrotta a Messina, una delle città dove il fenomeno è più diffuso assieme a Palermo e Catania. “Fermiamo questi criminali e salviamo gli animali”, è il suo appello di fronte a un fenomeno che spesso porta soldi nelle tasche della criminalità organizzata al costo della salute e spesso della vita di tanti animali innocenti.

Fonte foto e video: Facebook – Enrico Rizzi