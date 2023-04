Piogge torrenziali, cedimento lungo la Statale 185: chiuso tratto

Maltempo nel Messinese e disagi alla viabilità: ecco l'avviso Anas su quanto accaduto lungo la SS 185.

A causa di un cedimento del piano viabile, causato dalle piogge torrenziali in corso e avvenuto all’altezza del chilometro 45,300, è stato chiuso al traffico un tratto della Strada Statale 185 “di Sella Mandrazzi” a Francavilla di Sicilia (ME).

Ecco le modifiche alla viabilità indicate dall’Anas.

Cedimento lungo la Statale 185, chiuso tratto

“Il traffico, da Giardini Naxos in direzione Novara di Sicilia è deviato al chilometro 50,100 sulla Strada Provinciale 7 I, con segnalazioni in loco. Sul posto è subito intervenuto il personale Anas assieme alle forze dell’ordine per le verifiche tecniche e per la gestione della viabilità in sicurezza”.

