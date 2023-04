Martedì “grigio” e con temporali in Sicilia: nuova allerta gialla, ecco dove

Le previsioni meteo per la giornata del 4 aprile 2023 e il contenuto del bollettino della Protezione civile.

Un inizio settimana con pioggia e nuvoloni grigi per la Sicilia: anche per martedì 4 aprile 2023 sono previsti rovesci e temporali e sarà in vigore, almeno per la parte nord-orientale dell’isola, un’allerta meteo gialla.

Meteo Sicilia martedì 4 aprile 2023, allerta gialla

Nel bollettino quotidiano sul rischio idrogeologico e idrico della Protezione civile emerge che per la giornata del 4 aprile sarà in vigore l’allerta gialla – quindi il livello minimo – a Messina e in parte delle province di Palermo e Catania. Possibili temporali ma nessun rischio idrogeologico, invece, per la zona sud della Sicilia.

Le temperature in Sicilia – secondo le previsioni meteo del 4 aprile 2023 – si manterranno nella media stagionale, con possibili picchi di 20-21 gradi a Catania e Siracusa. I venti saranno deboli in provincia di Messina, moderati nel resto dell’isola.

Per la giornata del 3 aprile, quindi fino alla mezzanotte, invece, l’allerta nell’area nord dell’isola è arancione. Potenzialmente interessata da forti temporali e condizioni meteo avverse è soprattutto la provincia di Messina, dove parte delle scuole è rimasta chiusa per precauzione in seguito all’avviso della Protezione civile di domenica 2 aprile.

Immagine di repertorio