Centri per l’impiego in Sicilia: partite lettere assunzioni, ma c’è chi rinuncia

Paradossi dei nostri tempi che diventano realtà. Partono ieri le lettere di assunzione per i vincitori del concorso per laureati nei centri per l’impiego ma, incredibile a dirsi, c’è anche chi rinuncia. Come si apprende da un articolo uscito stamani nel GdS in edicola, la Regione deve adesso fare i conti con chi rifiuta le assunzioni. L’assessorato alla Funzione Pubblica – si legge -, guidato da Andrea Messina, ha inviato ieri le Pec ai 264 vincitori del concorso per laureati nei centri per l’impiego: concorrenti che avevano partecipato a una selezione bandita nel 2021 e svolta nella prima metà del 2022. Le graduatorie erano state ultimate alla fine dell’estate. E da quel momento è iniziata una lunga attesa, che ha scatenato la protesta dei vincitori. Anche se, va detto, l’assessorato ha dovuto superare una valanga di problemi: in primis i ricorsi e anche le mancate risposte di alcuni vincitori.