A Centuripe progetto sperimentale per la raccolta del vetro

L'iniziativa prevede il coinvolgimento di mille famiglie. Prevista la distribuzione di nuovi mastelli finalizzati al conferimento del materiale pulito

CENTURIPE (EN) – Il tema del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità è ormai centrale e di fondamentale importanza per la Pubblica amministrazione e per tutti i cittadini italiani. Proprio per questo motivo sono state numerose le proposte e i progetti che negli anni hanno avuto come focus quello di migliorare l’aspetto “green” dei nostri comuni e rendere il loro impatto ambientale quasi nullo.

Una delle armi più forti per Comuni e cittadini è senza dubbio quella della raccolta differenziata e del corretto smaltimento dei rifiuti. Ed è proprio per questo che il comune di Centuripe ha partecipato e vinto un bando “sperimentale” per il miglioramento della raccolta differenziata nel paese. Si tratta di un’iniziativa che sul territorio ennese interesserà anche Regalbuto, come abbiamo scritto proprio su queste pagine nelle scorse settimane.

Il progetto coinvolgerà in questa prima fase soltanto mille famiglie. Esso si prefigge di ampliare e migliorare la raccolta del “vetro pulito”, ovvero quello privo di altri elementi come cristalli e ceramiche (che andranno smaltiti nel bidone dell’indifferenziata). Alle mille famiglie, scelte a seconda delle zone in cui si inizierà tale servizio (da contrada Vignali a piazza Taormina, da piazza Diaz a piazza del Duomo, da piazza Vittorio Veneto a Via Danta, ecc…) saranno distribuiti dei nuovi mastelli in cui esse dovranno smaltire il vetro pulito senza bisogno di buste contenitive di plastica. Per supportare il tutto ai cittadini interessati saranno inoltre consegnati degli opuscoli in cui viene spiegato tutto il processo in modo minuzioso.

Il vetro è un materiale riciclabile al 100% e all’infinito, che non perde né materia né qualità. Oltre a ciò, riciclare correttamente il vetro evita il conferimento di tonnellate di rifiuti in discarica, gravando così in modo nettamente inferiore sulle bollette dei contribuenti. Ogni tonnellata di vetro riciclato, inoltre, evita circa 800 kg di emissioni di CO2, migliorando l’impulso eco-sostenibile e diminuendo l’inquinamento dell’aria.

“Grazie a questo progetto – ha spiegato il sindaco di Centuripe, Salvatore La Spina – potremo iniziare una raccolta del vetro senza scarti migliorando la qualità del prodotto conferito con il doppio risultato del rispetto dell’ambiente e dell’aumento della remunerazione per il vetro e la diminuzione dei costi per i cittadini”.

“Confido – ha concluso primo cittadino centuripino – nella massima cooperazione da parte dei cittadini di questa comunità, che hanno sempre sentito la necessità di rispettare l’ambiente”.