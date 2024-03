Cerami, approvato il Piano triennale dei Lavori pubblici

La Giunta municipale di Cerami ha previsto per il 2024-2026 molteplici interventi su edifici e infrastrutture per migliorare qualità e fruibilità dei servizi. Tra gli interventi, quelli su corso Roma

CERAMI – La Giunta municipale, presieduta dal sindaco Silvestro Chiovetta, con voti unanimi ha approvato il programma triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 e il relativo elenco annuale, redatto dal responsabile dell’area tecnica Simone D’Alfonso, in cui sono ricompresi numerosi importanti interventi su edifici e infrastrutture con la finalità di innalzare la qualità e la fruibilità dei servizi, garantire la messa in sicurezza di territori, e ridare nuova vita e funzionalità ad alcuni immobili comunali.

Nello specifico, per la predisposizione del programma, sono stati inseriti alcuni progetti di nuova previsione ed eseguiti alcuni aggiornamenti di opere già presenti riguardanti il livello di progettazione, l’importo, la nomina del Rup ed il titolo del progetto.

Sono state confermate le opere progettate e legate alle attività scolastiche, culturali, sportive, del tempo libero e della viabilità urbana e rurale. Ingente l’ammontare dei finanziamenti intercettati dalla Giunta per la realizzazione delle opere, oltre 22.769.066 di euro così suddivisi: 14.186.066 euro per il primo anno e 8.583.000 euro per il secondo anno.

Tra le più importanti opere da porre in essere nel triennio di riferimento da annoverare i lavori di messa in sicurezza, allargamento e consolidamento della sezione stradale di Corso Roma per un importo di cinque milioni di euro; i lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola media Verga di via Alcide De Gaspari per un importo di un milione e 500 mila euro; i lavori di messa in sicurezza permanente e bonifica del sito ex discarica Rsu in contrada Ganno per 854.696 euro; i lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico strada San Leonardo – Sudore per un importo di un milione di euro; interventi di efficientamento energetico della scuola elementare e media per un importo di un mln 192 mila euro; interventi per il risanamento del centro urbano mediante la riqualificazione architettonica ed il completamento di corso Umberto per due milioni e 500 mila euro.

Il documento, adottato dalla Giunta passerà a breve al vaglio del Consiglio comunale per la discussione e la sua definitiva approvazione.