Cerami punto di riferimento per la Pittura colta

Dalla Regione via libera a un finanziamento da centomila euro per la realizzazione di un Museo dedicato all’arte contemporanea. L’Amministrazione comunale: “Un volano per lo sviluppo turistico”

CERAMI (EN) – Il Comune ha ottenuto un finanziamento pari a centomila euro per la realizzazione di un Museo d’arte contemporanea sulla Pittura colta italiana.

Il finanziamento, concesso nell’ambito della Finanziaria 2024-2026 della Regione Sicilia, è stato ottenuto grazie all’interessamento dell’onorevole Fabio Venezia, il quale ha trasmesso un emendamento per la realizzazione di uno spazio espositivo di Pittura colta nel Comune di Cerami.

Cos’è la Pittura colta

La corrente artistica soprannominata Pittura colta è stata teorizzata dal critico d’arte Italo Mussa e si caratterizza per un recupero di tematiche e tecniche delle tradizioni artistiche del passato, rifiutando ogni avanguardia modernista.

La notizia della nascita del nuovo Museo di Pittura colta è stata accolta con entusiasmo all’interno del territorio di Cerami, in quanto rappresenta una possibilità di crescita e sviluppo turistico, oltre che una buona occasione di promozione del territorio e delle sue risorse professionali. L’idea del Museo di arte contemporanea è stata pensata anche per dare riconoscimento al lavoro artistico del concittadino Cesare Di Narda, che è uno dei massimi rappresentanti italiani di questo tipo di corrente.

L’Amministrazione comunale si è mostrata soddisfatta per il raggiungimento di questo obiettivo: “La notizia fortemente attesa e voluta da questo Esecutivo, che da tempo lavora all’ideazione di uno spazio espositivo, ci onora e riempie di gioia. La nascita di un Museo apre nuove prospettive di crescita per il nostro comune: può, infatti, rappresentare un vero e proprio volano per lo sviluppo di flussi turistici e per la promozione del territorio e delle sue risorse professionali”.

“Ciò che più ci inorgoglisce – hanno concluso i rappresentanti dell’Amministrazione – è la possibilità di dare meritato lustro e riconoscimento al valore artistico del nostro concittadino, il professor Cesare Di Narda, che della Pittura colta è uno dei massimi rappresentanti”.