Improvvisa una lezione di educazione sessuale in classe: licenziata una maestra della primaria

Attraverso alcune frasi di natura sessuale, due alunni avevano litigato in classe. A quel punto, la maestra (presente in aula con loro) ha deciso di improvvisare una lezione di educazione sessuale. Questa, è costato il licenziamento per la docente, una donna di una scuola primaria di Cesena.

Come riferito dal Messaggero, in queste ore la sezione Lavoro della Cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado, gettando nello sconforto la donna (che si era appellata al ricorso).

Lezione di educazione sessuale in classe: licenziata una maestra

Al lavoro all’Istituto Dante Alighieri di Cesena (una scuola primaria) la donna si era inizialmente opposta alla decisione del ministero. Tuttavia, il secondo grado di giudizio ha confermato le colpe della docente, che aveva improvvisato una lezione di educazione sessuale in una classe, provocando “un grave turbamento e disagio” nei bambini – spiega una nota. Il tutto, infatti, è stato ricostruito anche grazie alle testimonianze di diversi piccoli alunni, che avrebbero raccontato quanto accaduto ai genitori. Questo, avrebbe quindi confermato le iniziali accuse e portato al licenziamento dell’insegnante del Dante Alighieri, scuola primaria di Cesena. Dopo il secondo grado di giudizio dunque, la donna è stata costretta (almeno per il momento) a rinunciare al proprio incarico.