“Che Dio ci aiuti”, anticipazioni puntata giovedì 26 gennaio

Le anticipazioni della puntata di oggi di "Che Dio ci aiuti". Ecco cosa accadrà nel corso dei due episodi odierni.

Se nell’ultima puntata Suor Angela è stata allontanata dal convento per occuparsi delle tante recluse in un carcere femminile, nella nuova puntata in onda giovedì 26 gennaio 2023 su Rai Uno alle ore 21:25, Azzurra Leonardi prenderà coscienza che questo allontanamento di Suor Angela è definitivo e per lei è tempo di crescere se vuole diventare una suora.

“Che Dio ci aiuti”, il primo episodio del 26 gennaio

Nel primo episodio dal titolo “Un lungo addio”, dopo il saluto di Suor Angela, Azzurra capisce che per ristabilire l’ordine delle cose e la serenità nel Convento l’unica che può aiutarla è Suor Teresa.

Intanto, Azzurra chiede consiglio a Suor Costanza che è tornata ad Assisi per diventare una “suora perfetta” così da poter conquistare Suor Teresa. Quest’ultima, però, è presa dalle ricerche sulla madre biologica del piccolo Elia. La sorella, prima di morire, le ha chiesto di trovarla e Suor Teresa vuole mantenere la promessa fattale.

Dopo liti e scaramucce, Emiliano e Sara decidono di allearsi e impegnarsi per vendicarsi contro la sua ex. Ludovica, invece, scopre qual è il motivo per il quale Ettore non vuole avere a che fare con lei. Mentre Cate cura il coro di bambini, si impiccia con Azzura in una storia familiare di un bambino. Ciò provocherà un cambio di prospettiva in Suor Teresa.

“Che Dio ci aiuti”, il secondo episodio del 26 gennaio

In “Apri gli occhi”, titolo del secondo episodio, non si placa l’astio di Azzurra nei confronti di Suor Teresa. La novizia, infatti, continua a farle piccoli scherzi e vendette. Azzura, però, non sa che c’è chi sta osservando il suo comportamento. In convento arriva un giorno tanto importante: il compleanno del piccolo Elia.

Il bambino è rimasto orfano dopo la scomparsa della madre e, talvolta, è triste. Emiliano e Sara decidono di organizzare una sorpresa per Elia, ma si rivelerà più difficile di quanto immaginato. Grande ritorno in convento. Torna Carolina che era l’ex barista dell’Angolo Divino. Suor Costanza le dà il benvenuto anche perché le è molto affezionata ma qualcosa le conferma che Carolina nasconde un segreto.

“Che Dio ci aiuti”, dove vedere la serie tv

Alla settima stagione “Che Dio ci aiuti” si conferma una delle serie più seguite e più apprezzate del palinsesto Rai. La sua longevità è il frutto di una storia ben scritta, di personaggi in cui riconoscersi e di dinamiche che trovano sempre il loro lieto fine anche se a distanza di tempo. Sarà possibile seguire “Che Dio ci aiuti” sia su Rai Uno sia in diretta streaming su RaiPlay dove sono disponibili tutti gli episodi della serie.