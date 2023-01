Che Dio ci aiuti 7, le anticipazioni della seconda puntata

La seconda puntata che andrà in onda giovedì 19 gennaio 2023 su Rai Uno a partire dalle 21:25 è composta da due episodi

Confermando ogni aspettativa, il ritorno di Suor Angela nella prima serata del giovedì di Rai Uno è stato seguito da moltissimi fan e appassionati. La settima stagione di Che Dio ci aiuti era attesa dal pubblico perché segna l’addio di Suor Angela. Come annunciato e ampiamente commentato, Elena Sofia Ricci ha deciso di mettere una fine al ruolo di Suor Angela per dedicarsi ad altri progetti lasciando a Francesca Chillemi, nei panni di Azzurra, l’eredità.

Che Dio ci aiuti, cosa è successo nella prima giornata

Nella prima puntata della nuova stagione, sono cambiate tante cose nel convento. Suor Costanza è momentaneamente assente, Suor Angela è diventata più precisa e Azzurra si appresta a diventare suora. Inoltre, ad affittare le stanze ci sono delle nuove ragazze e non mancano gli intrighi da risolvere. Insomma, le certezze che hanno reso amatissima la serie sono state affiancate da novità.

Che Dio ci aiuti, le anticipazioni della seconda puntata

La seconda puntata che andrà in onda giovedì 19 gennaio 2023 su Rai Uno a partire dalle 21:25 è composta da due episodi.

In “Restare o partire?”, così si intitola il primo episodio, il Vescovo fa visita al convento. Il suo intento è valutare l’operato di Suor Angela già messo ampiamente in discussione. Per non pensarci, però, Suor Angela decide di concentrarsi sulle ragazze e di aiutarle a risolvere i loro problemi. Prova a far sciogliere un po’ Ludovica, scoprendo così un po’ di più del vissuto della ragazza. Cerca di convincere Cate ad affrontare il coro dei bambini, accantonando tutte le sue paure. Infine, si trova costretta a pedinare Sara insieme ad Emiliano. I due sono certi che la ragazza nasconda qualcosa ma è restia a volersi confidare. Intanto, Suor Teresa ha deciso di rimanere ad Assisi. Poco prima di morire, la sorella le ha rivelato di non essere la madre del piccolo Elia e le ha chiesto di trovare la vera madre. Suor Teresa vuole assecondare la richiesta della sorella. Azzurra continua le sue indagini per scagionare Suor Angela da ogni colpa.

Il secondo episodio

Nel secondo episodio dal titolo “Progetti”, Azzurra vorrebbe che tutto tornasse come prima in convento perché quanto sta accadendo non le piace affatto. Nel frattempo, Suor Teresa non si perde d’animo e continua le ricerche per risolvere l’enigma dell’identità della madre biologica del piccolo Elia. Prima troverà una risposta, prima potrà tornare a Parigi. Ludovica, intanto, si sente in colpa nei confronti di Ettore e proverà a rimediare, mentre Cate continua a capire che direzione prendere nella sua vita. Emiliano e Sara non smettono di battibeccarsi per il comportamento di lei.

È possibile vedere “Che Dio ci aiuti 7” sia su Rai Uno sia in diretta streaming su RaiPlay.

Sandy Sciuto