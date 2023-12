Che sia un “brand” o viaggio… serve tempo

Quali saranno le mete preferite dai viaggiatori in questo fine anno?

Ha destato non poco stupore la decisione della nota località turistica valdostana, Cervinia, di riprendere la sua antica denominazione, Le Breuil. Le critiche non si sono fatte attendere, perché di fatto se è pur vero che le procedure per l’attribuzione delle denominazioni ufficiali di villaggi, frazioni e comuni valdostani sono definite da una legge regionale del 1976, non si tratta solo di cambiare cartellonistica e documenti dei residenti, ma di fare i conti con il brand Cervinia, conosciuto in tutto il mondo, e che – come ha sottolineato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè – si è consolidato nel tempo. Mentre piena è stata la soddisfazione del Ministro per l’approvazione della riforma delle guide turistiche da tempo attesa (dieci anni), traguardo importantissimo per definire un ordinamento professionale e avere uno strumento di contrasto all’abusivismo.

E il “tempo” sembra proprio essere il filo conduttore di questo appuntamento, in particolare di quello da dedicare (per chi può) alle vacanze del Natale 2023. Si è appena concluso l’ultimo ponte dell’anno, ma anche quello che inaugura il lungo periodo natalizio, ovvero il ponte dell’Immacolata. In questa occasione sono stati sette milioni gli italiani in viaggio, stando ai dati di Confcommercio. E dunque, mentre l’Italia porta a casa un grande riconoscimento, ossia l’iscrizione del canto lirico italiano nella lista del patrimonio immateriale mondiale dell’Unesco, facendo crescere il numero di quelli già riconosciuti al Paese, quali saranno le mete preferite dai viaggiatori in questo fine anno?

Secondo il sito italiano delle note guide di viaggio australiane, Lonely Planet, se si vuol restare in Italia (o andare in Italia) la destinazione sarà la Toscana sulle tracce degli Etruschi e Treviso come alternativa a Venezia. Mentre, guardando fuori porta, in Europa si consiglia il borgo portoghese di Braga; ed ancora, un patrimonio Unesco, la Ciudad Monumental di Cáceres, uno dei centri storici più affascinanti della Spagna. E tra le capitali da scoprire in questo dicembre 2023 si trovano Santiago del Cile con la sua ventata di novità e Parigi alla viglia delle Olimpiadi 2024. Ma qualsiasi sia la vostra meta si consiglia anche un salto in Sicilia, dove – tra presepi viventi e antiche tradizioni – il viaggiatore dovrà concedersi il tempo per assaggiare il buccellato. Ma solo per cominciare.