Chiara Nasti, su Instagram il rito magico contro la sfortuna

L'influencer napoletana ha pubblicato sul noto social delle immagini che la ritraggono mentre si sottopone al rito dell'olio

“Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio”, diceva Lino Banfi nel celebre film del 1983 per difendersi dalla negatività e scacciare via ogni possibilità di sfortuna in nome della scaramanzia più totale.

A distanza di 40 anni esatti c’è chi come l’influencer Chiara Nasti ha deciso di replicare il rito, seppur in modalità differenti, pubblicando un video su Instagram in cui la si vede seduta mentre una “maga” esegue il rituale alle sue spalle utilizzando acqua e olio.

Il rituale prima di venerdì 17

“Occhio malocchio” scrive Chiara Nasti condividendo il filmato dell’esperimento , realizzato non a caso proprio la sera prima di un venerdì 17 proprio per tentare di eliminare qualsiasi forma di negatività. La fattucchiera è indaffarata alle sue spalle e lei lascia fare, riprendendo i passaggi: prima le poggia un piatto nero in testa, poi versa l’olio all’interno. L’influencer sorride mostra il risultato: l’esito è positivo e può stare serena.

Cos’è il rito dell’olio

Quello a cui si è sottoposta l’influencer, compagna del calciatore Mattia Zaccagni, è il cosiddetto rito dell’olio. Per eseguirlo si riempie una ciotola di acqua e si poggia sul capo della persona che crede di avere il malocchio. Dopodichè si aggiunge un po’ d’olio e, dopo aver recitato una misteriosa formula. si procede a mescolare il tutto: nel caso in cui la goccia si divida, il malocchio c’è, mentre se rimane compatta, non vi è alcuna presenza di malignità.