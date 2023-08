Grave incidente a Chiaramonte Gulfi, operaio forestale cade in un dirupo

La caduta ha coinvolto anche un mezzo, un furgone di colore rosso.

Scene impressionanti quelle che arrivano da Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, un operaio della forestale mentre stava svolgendo il suo lavoro sul ciglio della strada con un intervento particolare è caduto giù in un dirupo. La caduta ha coinvolto anche un mezzo, un furgone di colore rosso.

L’incidente dell’ultima ora

Le condizioni dell’uomo che ha fatto il volo dalla strada ed è finito in un dirupo nel Ragusano non sono ancora chiare, si apprende sino ad ora che il ferito è in prognosi riservata e sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso.

Vista la posizione, dopo la caduta, del furgone risultano difficili le operazioni di estrazione, al lavoro ci sono le squadre dei vigili del fuoco con l’ausilio di una gru mobile.

Le foto di Franco Assenza