Cede la parete rocciosa, chiuso tratto della Provinciale 63 per rischio frana

La comunicazione del sindaco di Castellammare del Golfo (TP): "A lavoro per risolvere il problema nel minor tempo possibile".

Chiusa al traffico per rischio frana una parte della Strada Provinciale 63, nel tratto che da Castellammare del Golfo conduce alla Riserva dello Zingaro.

Sul posto – per mettere in sicurezza l’area – sono stati operativi nelle scorse ore gli operai del Comune, carabinieri, vigili del fuoco e agenti di polizia municipale.

Rischio frana, chiusa parte della Provinciale 63

A dare aggiornamenti sulla situazione, attraverso i social, è il sindaco di Castellammare del Golfo Giuseppe Fausto.

“Stiamo predisponendo la chiusura di un tratto della SP63 che porta allo Zingaro. Per raggiungere la tonnara e tutta l’area fino alla riserva bisognerà attraversare il borgo di Scopello”, ha scritto in una nota pubblicata su Facebook nella serata di domenica 1 ottobre.

Nell’area si sarebbe registrato il cedimento di una parte della parete rocciosa. I detriti sarebbero già stati eliminati dalla strada, tuttavia dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco l’area è stata indicata come a rischio di caduta massi. Da qui la decisione di chiudere temporaneamente la Provinciale di Castellammare del Golfo per permettere i lavori di messa in sicurezza.

Il sindaco ha specificato che gli enti e le autorità competenti sono già a lavoro per permettere di risolvere la situazione nel più breve tempo possibile.

Fonte foto: Facebook – Giuseppe Fausto Sindaco