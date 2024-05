Cianciana, bambini accoltellati dal padre in gravi condizioni. I medici: “Stiamo facendo di tutto per salvarli”

Nella giornata del 23 maggio, un uomo di 35 anni ha accoltellato la moglie e i due figli (di 7 e 3 anni) prima di essersi barricato all’interno dell’abitazione nei pressi di piazza Puccini

A poche ore dalla tragica aggressione avvenuta a Cianciana, ad Agrigento (dove un padre ha accoltellato moglie e figli), i due fratellini sono attualmente ricoverati in gravi condizioni. Secondo quanto emerso, i due piccoli (3 e 7 anni) sono in prognosi riservata ed entrambi sarebbero attualmente in terapia intensiva.

Cianciana, i due bambini in gravi condizioni

In particolare, il bambino di 7 anni ha subito due interventi tra torace, cuore e cervello in neurochirurgia. La sorella (di tre anni), invece, era stata consegnata dal padre barricato a casa. Una volta trasportata in ospedale, si ritrova ricoverata in terapia intensiva come il fratello.

Per lei, diverse ferite al volto di cui due molto profonde. Molto preoccupati dalla vicenda, i medici dell’ospedale hanno riferito: “La situazione è in evoluzione, al momento non si può dire di più. Si sta facendo di tutto per salvarli”. La moglie, invece, si trova attualmente ricoverata all’ospedale di Ribera e non sarebbe in pericolo di vita.

Accoltellamento in famiglia a Cianciana: la dinamica

Nella giornata del 23 maggio, un uomo di 35 anni ha accoltellato la moglie e i due figli (di 7 e 3 anni) prima di essersi barricato all’interno dell’abitazione nei pressi di piazza Puccini. La donna, con uno dei due bambini, gravemente feriti, sono riusciti a fuggire e a uscire di casa e sono stati subito soccorsi dai sanitari del 118.

La donna è stata trasferita con un’ambulanza all’ospedale di Ribera mentre il bambino è stato condotto in elisoccorso in una struttura ospedaliera di Palermo. Sul posto – in assetto di guerra – i carabinieri che hanno cercato di far ragionare l’uomo, che ha consegnato la figlia, anch’essa ferita in maniera grave.