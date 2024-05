Shock nell’Agrigentino, accoltellamento in famiglia: 35enne colpisce moglie e figlio e si barrica in casa

Interviene l'elisoccorso per soccorrere uno dei due figli feriti. Sul posto anche carabinieri in assetto di guerra.

Drammatico accoltellamento in famiglia a Cianciana, in provincia di Agrigento: un uomo si sarebbe scagliato contro la moglie e i figli.

Sono ancora poche le notizie sul terribile evento.

Accoltellamento in famiglia a Cianciana, cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un uomo di 35 anni avrebbe accoltellato la moglie e uno dei due figli e si sarebbe barricato all’interno dell’abitazione nei pressi di piazza Puccini. Stando alle prime e sommarie informazioni la donna con il bambino, gravemente feriti, sarebbero riusciti a uscire di casa e sarebbero stati subito soccorsi dai sanitari del 118.

La donna è stata trasferita con un’ambulanza all’ospedale mentre il bambino è stato condotto in elisoccorso in una struttura ospedaliera di Palermo. Sul posto – in assetto di guerra – i carabinieri che stanno cercando di far ragionare l’uomo, che ha già consegnato la figlia, che non dovrebbe essere ferita.

Sul posto anche una gru per permettere ai militari dell’arma di fare irruzione in casa e i vigili del fuoco. La zona è stata transennata.

Il possibile movente

Il mediatore sta cercando di far ragionare l’uomo protagonista dell’accoltellamento, che – stando a voci dei vicini – avrebbe avuto una lite con la moglie perché lei voleva separarsi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

