“Il cibo non mi piace”: passeggero va in escandescenza e fa dirottare aereo

L'uomo ha ricevuto un menù diverso da quello prenotato e ha dato in escandescenza: rischia adesso una multa salatissima

Fuori programma per i passeggeri di un aereo della United Airlines decollato da Houston con destinazione Amsterdam. Il volo infatti ha incassato tre ore di ritardo per le lamentele di uno di loro che, non gradendo il cibo servito in business class, ha dato in escandescenza.

A detta del diretto interessato, infatti, non era più disponibile il menu da lui prenotato. Il volo ha così dovuto far scalo a Chicago per poi ripartire verso l’Europa. L’uomo è stato immediatamente scortato fuori dal velivolo dalla polizia Usa.

L’uomo è andato in escandescenza per il cibo

Un fonte anonima ha reso note alcune comunicazioni interne della United relative al “passeggero disturbante a bordo” e un livello di minaccia pari a 1, il più basso. Secondo quanto appreso, il problema come detto, sarebbe scaturito dal cibo servito all’uomo, diverso dalla scelta iniziale. Sebbene non sia chiaro esattamente quale menu abbia fatto perdere la testa all’uomo, la fonte spiega che ai clienti business sulla United viene di solito viene offerta una cena completa di tre portate.

Ecco cosa rischia l’uomo

La Federal Aviation Administration (l’Agenzia del Dipartimento dei Trasporti statunitense) può imporre multe salate ai clienti per comportamenti indisciplinati. La sanzione può arrivare fino a 43mila euro per ogni violazione. E i passeggeri sono inoltre soggetti a procedimenti penali.