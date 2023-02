Cimitero all’ex Edil Pomice, la comunità del quartiere “Vergine Maria” si ribella – Video

Il quartiere Vergine Maria dice “no” a riconversione ex fabbrica in cimitero. Ecco le interviste video realizzate ai cittadini palermitano durante la protesta

Sit-in di protesta oggi pomeriggio a Palermo, nel quartiere di Vergine Maria, con l’idea prospettata dall’amministrazione per l’ampliamento del cimitero del Rotoli, nell’area dell’ex Edil Pomice, proprio in mezzo al quartiere.

I cittadini non sono d’accordo per svariate motivazioni, ma nello specifico ritengono che il bene confiscato alla mafia debba essere restituito alla borgata ed essere utilizzato per costruire una strada che funga da bretella il lungo mare e la montagna, in cui costruire attorno campetti e parcheggi.

Il problema si era già posto che l’amministrazione Orlando che poi, di fronte alla mobilitazione dei residenti, fece un passo indietro.

Ci riprova il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che nei giorni scorsi ha fatto qui un sopralluogo ma senza parlare con i comitati e le associazioni, che chiedono adesso di essere ascoltate.

Sonia Sabatino