Romano: “Al cimitero di Siracusa serve un’adeguata manutenzione”

L’appello del consigliere Paolo Romano (FdI), oggetto di un’interrogazione rivolta all’Amministrazione: “Numerose le segnalazioni dei cittadini, necessarie misure adeguate per risolvere l’emergenza”

SIRACUSA – “La situazione attuale del cimitero di Siracusa è estremamente preoccupante, in quanto rappresenta un pericolo non solo per il patrimonio funerario e storico della nostra città, ma anche per i visitatori e i familiari dei defunti che vi si recano per commemorare i propri cari”. È quanto segnalato dal consigliere, Paolo Romano, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, in una interrogazione consiliare indirizzata al presidente del Civico consesso aretuseo, Alessandro Di Mauro.

Condizioni di degrado in cui versa il cimitero di Siracusa

Il consigliere Romano ha posto anche all’attenzione dell’Amministrazione comunale il grave problema delle condizioni di degrado in cui versa il cimitero di Siracusa a pochi giorni dalla commemorazione dei defunti.

“Nel corso degli ultimi mesi – ha affermato il consigliere Romano – abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini, oltre a testimonianze fotografiche, che documentano le seguenti criticità: tombe e loculi danneggiati o in rovina, con la presenza di detriti e strutture instabili che possono crollare. La vegetazione incontrollata aumenta il rischio di incidenti e l’illuminazione, inadeguata o non funzionante, crea un ambiente poco sicuro, specialmente nelle ore serali.Servizi igienici e di punti di raccolta dei rifiuti indecenti e/o non funzionanti. Manca un’adeguata manutenzione generale e scarseggia il personale addetto alla sorveglianza e alla pulizia”.

“Tutto ciò – aggiunge il consigliere – non solo rappresenta un totale disprezzo per il rispetto dovuto ai defunti e ai loro cari, ma mette anche a rischio la salute e la sicurezza dei cittadini che visitano il cimitero”.

Adottare misure immediate e concrete

Di conseguenza Romano ha chiesto all’Amministrazione comunale di “adottare misure immediate e concrete al fine di risolvere questa emergenza: Tra le priorità, effettuare un’ispezione completa del cimitero per valutare le condizioni di tutte le sepolture e le strutture presenti, avviare un piano di restauro e manutenzione delle tombe danneggiate o in pericolo, implementare l’illuminazione in modo da garantire la sicurezza dei visitatori anche nelle ore serali”.

“Occorre inoltre – ha sottolineato Romano – avviare interventi di pulizia e rimozione della vegetazione incontrollata, assicurare la presenza di personale qualificato per la sorveglianza e la manutenzione costante del cimitero e garantire la presenza di servizi igienici e punti di raccolta dei rifiuti”.

“La situazione attuale non è solo un affronto alla memoria dei nostri cari defunti, ma mina anche la fiducia dei cittadini nell’Amministrazione comunale. Chiediamo pertanto una risposta tempestiva e concreta per affrontare questo problema e riportare il cimitero di Siracusa a condizioni di fruibilità e sicurezza”, ha concluso il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale.

Dall’Amministrazione comunale, per il momento, tutto tace.