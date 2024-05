Cina, crolla un tratto di autostrada: 19 morti e decine di feriti

Sono ancora ignote le cause dell'improvviso cedimento del tratto stradale

Tragedia in Cina, precisamente nella provincia di Guangdong. Come riportato dai diversi media nazionali, un crollo improvviso di un’autostrada avvenuto in mattinata ha causato la morte di 19 persone. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero diciotto i veicoli rimasti intrappolati nell’incidente, per un totale di 49 persone coinvolte. Tra i soccorsi arrivati sul posto, anche 500 volontari.

Un tragico incidente avvenuto a Guangdong, città del sud della Cina. Come riportato in queste ore, l’improvviso crollo di un’autostrada ha causato la morte di 19 persone. Gli altri feriti, invece, non sarebbero in pericolo di vita.

Cina, crolla autostrada a Guangdong: ignote le cause

Secondo quanto riportato dai media locali, sono ancora ignote le cause dell’improvviso cedimento del tratto autostradale. Tuttavia, come spiegato, negli ultimi giorni la città di Guangdong era stata violentemente colpita da una serie di eventi meteorologici severi, come alluvioni e tornadi. Questo, si pensa possa aver almeno in parte condizionato il tratto che ha poi subito il tragico cedimento, provocando la morte di 19 persone e coinvolgendo decine di veicoli. Indagini in corso per ricostruire quanto accaduto.