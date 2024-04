Sicilia, meteo instabile: prima il peggioramento, poi la svolta dal 25 aprile

Da mercoledì 24 in poi, però, il vortice inizierà ad arrivare anche nel Meridione, muovendosi sempre più a sud

Sono giorni altalenanti per quanto riguarda il meteo in Sicilia, luogo alle prese con sole e caldo nei primi giorni di aprile per poi tramutarsi in freddo, piogge e qualche nevicata sull’Etna. Nelle prossime ore, l‘Isola subirà una ulteriore piccola flessione meteorologica, ma la situazione dovrebbe tornare nella normalità della stagione a partire dal ponte del 25 aprile.

Meteo in Sicilia, la situazione nei prossimi giorni

Come noto, sono ore di disagi e maltempo diffuso per l’Italia, specialmente nel nord. Temporali e grandinate nell’area settentrionale della penisola, mentre il sud per il momento resta in attesa tra qualche nuvola e poco altro. Da mercoledì 24 in poi, però, il vortice inizierà ad arrivare anche nel Meridione, muovendosi sempre più a sud. Secondo le previsioni degli specialisti, la situazione dovrebbe poi rientrare e ritornare alla normalità a partire dal ponte del 25 aprile, con un weekend dal clima mite e stagionale.