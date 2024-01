Lei non accetta i figli del fidanzato, lui li butta dal balcone: entrambi giustiziati

Pare sia stata proprio la fidanzata a convincere l'uomo - all'epoca sposato e, appunto, con figli (aspetto di cui la donna era a conoscenza) - a questo folle gesto

Chiuso con due persone giustiziate il caso che ha riguardato, nel 2020, una coppia cinese. Orrore e sgomento in tutta la Cina dopo la diffusione della notizia che un padre aveva buttato i suoi due figli (di uno e due anni) dal balcone di casa, un appartamento al 15esimo piano a Chongqing. L’uomo, Zhang Bo di 29 anni, e la fidanzata Ye Chengchen sono stati condannati a morte.

I fatti accaduti nel 2020

Pare sia stata proprio la fidanzata a convincere l’uomo – all’epoca sposato e, appunto, con figli (aspetto di cui la donna era a conoscenza) – a questo folle gesto, in quanto considerava i suoi bambini un vero e proprio ostacolo al matrimonio della coppia e un peso per il loro futuro insieme. Ad evidenziare questi retroscena una nota della Corte popolare intermedia n.5 di Chongqing.

Mentre la madre dei due figli era assente, Zhang li gettò entrambi dal balcone di casa per poi inscenare una farsa, scendendo dalle scale urlando alla tragedia per l’accidentale caduta dei due bambini. Era il mese di novembre del 2020. La scelta maturò quando l’uomo credette che la fidanzata si fosse tagliata i polsi, fatto che in realtà non accadde.