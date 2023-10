Cinema in lutto, è morto Burt Young: il cognato Paulie di “Rocky”

L'ex puglie, pseudonimo di Gerald "Jerry" Tommaso DeLouise, figlio di italo-americani, è morto a Los Angeles all'età di 83 anni

E’ stato al fianco di Sylvester Stallone (Rocky Balboa) nel ruolo di suo cognato Paulie Pennino nei sei film della saga di “Rocky”, ricevendo una nomination all’Oscar come attore non protagonista: l’ex puglie Burt Young, pseudonimo di Gerald “Jerry” Tommaso DeLouise, figlio di italo-americani, è morto a Los Angeles l’8 ottobre all’età di 83 anni, come ha dichiarato oggi al New York Times la figlia Anne Morea Steingieser.

La carriera

Un duro nella vita reale che di solito interpretava i duri sullo schermo, Young ha vestito i panni di un cliente corrotto dell’investigatore Jack Nicholson in “Chinatown” (1974), è stato il mafioso “Bed Bug” Eddie in “Il papa di Greenwich Village” (1984) e ha interpretato il protettore/chauffeur Lou di Rodney Dangerfield in “A scuola con papà” (1986). Sergio Leone lo aveva scelto per il ruolo di Joe nel film “C’era una volta in America” (1984).