Cinema, Jamie Foxx torna sui social dopo la malattia: “Sono andato all’inferno e sono tornato”

La stella di Hollywood Jamie Foxx riappare pubblicamente dopo la malattia misteriosa che lo ha colpito ad ottobre: il messaggio ai fans

Jamie Foxx parla per la prima volta dopo il ricovero e sui social spiega: “Sono andato all’inferno e sono tornato… grazie per l’amore che ho ricevuto, sto tornando”. L’attore statunitense premio Oscar per il film “Rayì” ha infatti dichiarato che dopo non meglio precisata emergenza medica finalmente è in grado di lavorare di nuovo. La star ha fornito ai fan un aggiornamento sulla sua guarigione nel suo primo video ufficiale su Instagram in cui appare dimagrito dal suo ricovero in ospedale ad aprile per quella che sua figlia Corrine ha descritto all’epoca come “complicazione medica”.

Il messaggio di Jamie Foxx ai fans: “Pronto a tornare a lavorare”

“Non posso nemmeno iniziare a dirti quanto lontano mi ha portato e come mi ha riportato indietro. Ho attraversato qualcosa che pensavo non avrei mai e poi mai affrontato. Non volevo che mi vedeste così. Voglio che voi mi vediate ridere, divertirmi, festeggiare, scherzare, fare un film, uno spettacolo televisivo. Non volevo solo che tu mi vedeste con i tubi che mi uscivano e cercare di capire se ce l’avrei fatta. Grazie per l’affetto, sto tornando”.