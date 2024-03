Cinema, la Regione sostiene le produzioni in Sicilia. Schifani e Amata: “Strategia vincente”

L’obiettivo della manovra è quello di attrarre le case di produzione nazionali e internazionali

La Regione continua a puntare sul cinema e sulle opere dell’audiovisivo per promuovere l’immagine della Sicilia. Come spiegato, infatti, l’assessorato del Turismo, dello sport e dello spettacolo ha approvato l’avviso pubblico 2024-2025 della Sicilia Film Commission per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni cinematografiche e audiovisive nell’Isola

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Le risorse disponibili ammontano a 3,5 milioni di euro a valere sul Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo.

L’obiettivo e la crescita cinematografica in Sicilia

Come spiegato dalla nota della Regione siciliana, l’obiettivo è quello di attrarre le case di produzione nazionali e internazionali, ma non solo. Nei piani anche il rafforzamento delle imprese locali e di favorire la crescita professionale degli operatori regionali del settore, per realizzare opere in grado di diffondere la conoscenza dei contesti storici, artistici, culturali e paesaggistico-ambientali dell’Isola, anche per finalità di promozione turistica.

Cinema, Schifani: “Una strategia vincente per l’immagine della Sicilia”

“Crediamo fermamente – dice il presidente della Regione Renato Schifani – in una strategia che si sta dimostrando vincente, sul piano culturale e su quello della promozione. Il cinema, come la tv e le produzioni dell’audiovisivo che viaggiano sui moderni supporti online sono strumenti straordinari per veicolare l’immagine della Sicilia più vera. Un brand di sicuro successo – prosegue Schifani – come testimoniano i risultati di serie e fiction che vedono protagonisti la nostra regione, coi suoi paesaggi impareggiabili, i suoi personaggi e le loro vicende, la nostra storia, da Màkari ai Leoni di Sicilia. La fascinazione della nostra cultura raggiunge milioni di spettatori che diventano potenziali visitatori”.

Cinema in Sicilia, Amata: “Vogliamo sostenere queste opere”

“Anche quest’anno l’assessorato regionale del Turismo e dello spettacolo adotta un bando per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni cinematografiche e audiovisive in Sicilia – ha affermato l’assessore Elvira Amata –. Vogliamo sostenere quelle opere che contribuiranno a valorizzare il territorio, la storia, la cultura e i tratti identitari della Sicilia, ma anche il massimo impatto economico e occupazionale sul territorio attraverso l’impiego di maestranze artistiche e tecniche siciliane. È la conferma della massima attenzione della Regione per un comparto in forte crescita che contribuisce a proporre un’offerta turistica il più possibile completa ed integrata”.

Contributi e progetti: tutti i dettagli forniti dalla Regione

I contributi a fondo perduto, saranno destinati alle case di produzione che realizzeranno in Sicilia opere originali e di qualità come film, per il cinema o la tv, serie televisive, anche in animazione, documentari e cortometraggi. Come sottolineato dalla nota diffusa dalla Regione, le richieste di contributo andranno inviate avvalendosi esclusivamente dell’apposito Dossier di candidatura. Il tutto secondo i modelli allegati all’avviso, scaricabili dal sito web istituzionale del dipartimento regionale del Turismo o dalla sezione “Bandi e Loghi – Produzione” del sito web della Sicilia Film Commission.

I progetti saranno vagliati da una commissione di valutazione. Tra i criteri che guideranno la selezione per i contributi, oltre a qualità e originalità delle produzioni, figurano anche la valorizzazione del territorio, della storia, della cultura e dei tratti identitari della Sicilia; e il massimo impatto economico ed occupazionale sul territorio regionale, attraverso l’impiego di maestranze artistiche e tecniche siciliane.

Approvato anche l’avviso pubblico per la concessione, con procedura selettiva, dei contributi per la realizzazione di festival e di rassegne cinematografiche nel territorio regionale, nel corso del 2024. I fondi a disposizione ammontano a 485 mila euro. Il festival o la rassegna per la quale si richiede il contributo deve avere un carattere pluriennale e deve essersi svolta nel territorio regionale per almeno cinque edizioni continuative.