Si macchiano ancora di sangue le strade siciliane, anziano investito da un camion a Cinisi: è rimasto incastrato

Una giornata drammatica che ha macchiato ancora una volta di sangue le strade siciliane, precisamente a Cinisi. Stamani si è verificato un incidente in corso Umberto I, un mezzo pesante ha investito un uomo che avrebbe avuto 82 anni, stava attraversando la strada.

L’anziano dopo essere stato travolto è rimasto incastrato sotto il camion e non c’è stato modo di riaverlo in vita. Subito i passanti che hanno assistito alla tragedia hanno contattato i soccorsi, giunti in modo altrettanto tempestivo sul posto.

Cinisi, i soccorsi e le rilievi

È arrivata ovviamente l’ambulanza, ma anche gli agenti di polizia municipale si trovano sul luogo dell’incidente per fare tutti i rilievi. Per estrarre l’uomo anziano rimasto vittima dell’incidente è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Ancora l’incidente non è chiaro, si attende altresì l’arrivo del medico legale. Il conducente del camion è stravolto.