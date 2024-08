Cinisi, uomo cade da cinque metri di altezza: trasportato a Villa Sofia in gravi condizioni

Attualmente, le sue condizioni sono considerate gravissime e nelle prossime ore l'uomo potrebbe essere operato.

Un grave incidente sul lavoro è avvenuto a Cinisi (in provincia di Palermo) in una struttura di via Rocco Chinnici. Come emerso, infatti, un muratore in pensione di 75 anni – F.C. le sue iniziali – è caduto da un’altezza di cinque metri mentre stava effettuando dei lavori nella propria abitazione. Attualmente, il 75enne si trova ricoverato a Villa Sofia in gravi condizioni di salute.

Cinisi, uomo cade da cinque metri di altezza: condizioni gravi

Soccorso dai sanitari del 118, l’uomo è stato successivamente trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Villa Sofia. Attualmente, le sue condizioni sono considerate gravissime e nelle prossime ore l’uomo potrebbe essere operato.