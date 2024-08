Dramma a Palermo, cade da 4 metri durante un trasloco: giovane al Villa Sofia

Giovane all'ospedale Villa Sofia: diverse le ferite riportate.

Dramma a Palermo, dove un giovane è caduto da un’altezza di circa 4 metri mentre si trovava in un centro dove era un corso un trasloco.

Il malcapitato, originario della Guinea, è stato portato in ospedale.

Palermo, giovane caduto durante trasloco in centro

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe caduto da un’altezza di 4 metri. Avrebbe riportato una ferita al collo, con ogni probabilità provocata dal vetro di una finestra andata in frantumi, e diverse contusioni. In seguito all’intervento dei soccorsi, gli operatori del 118 hanno trasferito il malcapitato all’ospedale Villa Sofia, dove si trova in stato di osservazione.

Sull’incidente sono in corso le dovute indagini dei carabinieri.

La tragedia di Reitano

Un incidente domestico, invece, negli scorsi giorni a posto fine alla vita di un 62enne, Giuseppe Parisi, originario di Caronia ma residente a Reitano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo stava svolgendo lavori nella casa di proprietà dove stava per trasferirsi il proprio figlio utilizzando un flex. All’improvviso sarebbe stato colpito dal disco abrasivo dell’attrezzo elettrico, che avrebbe tagliato profondamente la parte alta del torace e reciso alcuni vasi sanguigni importanti. Il 62enne, quindi, sarebbe morto per dissanguamento: inutili i tentativi di soccorso.

