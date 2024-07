Grave incidente a Mazara del Vallo: imprenditore operato d’urgenza a Palermo

Fuori strada con la propria auto, un imprenditore di 47 anni si trova in gravi condizioni: è in fin di vita all'ospedale di Palermo

Dramma sulla sopraelevata di Mazara del Vallo. Fuori strada con la propria auto, un imprenditore di 47 anni si trova in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto intorno alle 4.30 di questa mattina, nel tratto che collega il lungomare Fata Morgana con la Statale 115.

L’uomo è finito contro le barriere di cemento

L’uomo, V.L. le sue iniziali, affrontando una curva a bordo della sua Mercedes di grossa cilindrata, è finito su una delle barriere in cemento che separano le corsie. Sembra che l’urto possa essere avvenuto anche per via della scarsa visibilità causata da una nube di umidità che avvolgeva Mazara alle prime ore del mattino.

Nell’urto, violentissimo, V.L. pare abbia perso una grossa quantità di sangue per via di una ferita provocata dalle lamiere. L’automobilista è stato immediatamente trasferito all’ospedale Civico di Palermo dove è stato operato d’urgenza per bloccare l’emorragia.

