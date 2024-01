Cinquanta milioni di euro per cambiare Marsala

L’Amministrazione Grillo ha fatto il punto sui numerosi progetti che già a partire da quest’anno modificheranno per sempre il volto della città: dal waterfront al recupero delle zone periferiche

MARSALA (TP) – “Una visione di medio e lungo periodo che vedrà la città recuperare il suo rapporto con il mare grazie alla riqualificazione della costa che va dal Parco della Salinella alla Florio in una visione pienamente turistica. Sarà recuperato anche il rapporto della città con i quartieri popolari di via Istria, Sappusi e Amabilina, grazie a investimenti per il decoro urbano, edilizia scolastica e popolare”. Questo il modello di città cui aspira l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Grillo, che nei giorni scorsi ha presentato gli obiettivi dell’Esecutivo per il nuovo anno.

Riferendosi a quanto fatto negli ultimi dodici mesi, Grillo ha parlato di “risultati che non si vedevano da decenni, se pensiamo che gli ultimi interventi importanti risalgono all’Ospedale di Cardilla, lo ricordo bene, perché allora quel finanziamento si ebbe quando io ero assessore regionale alla Sanità, agli importanti interventi relativi al Tribunale e all’illuminazione pubblica che la mia Amministrazione ha completato. Una progettualità imponente, quella in corso, che inizierà a dare i frutti e sarà visibile già dal 2024”.

Far “rinascere Marsala, sia nel centro urbano che in periferia”

L’obiettivo del sindaco è semplice nell’enunciazione ma allo stesso tempo ambizioso: far “rinascere Marsala, sia nel centro urbano che in periferia”.

Cinquanta milioni di euro messi su piatto per opere pubbliche e servizi

Ad affiancare il primo cittadino c’erano gli assessori Salvatore Agate, Ignazio Bilardello e Ivan Gerardi (gli altri componenti della Giunta erano fuori sede) che hanno elencato i cinquanta milioni di euro messi su piatto per le opere pubbliche e i servizi in corso di realizzazione, con lavori e appalti finanziati e affidati. “Marsala nel 2024 – ha aggiunto Grillo – dopo decenni porterà a casa il più importante risultato in ordine a finanziamenti pubblici europei e nazionali”.

Tra gli obiettivi più ambiziosi vi sono la valorizzazione del Waterfront sul litorale Florio e la rigenerazione del Parco della Salinella: due iniziative che vogliono stravolgere in positivo i punti di ingresso più importanti alla città e che confluiranno nell’hub turistico in zona Monumento dei Mille.

Gli Amministratori si sono pure soffermati sugli interventi di edilizia popolare in via Mazara, nonché nei quartieri di Sappusi e Amabilina, entrambi interessati dalla creazione di social housing per famiglie bisognose. Poi la scuola Cosentino di via Istria (6 milioni per il nuovo Istituto) e la Pestalozzi (sarà messa in sicurezza); la ristrutturazione degli impianti sportivi e l’ammodernamento tecnologico di quelli culturali. Sul fronte socialie, la creazione del centro Dopo di noi nell’ex Villa Damiani e la trasformazione dell’Ipab Giovanni XXIII in una struttura con alloggi autonomi per ospitare fino a cento anziani.

Cogliere le opportunità del Pnrr

“Marsala – ha concluso il sindaco Grillo – ha avuto la capacità di cogliere le opportunità del Pnrr presentando progetti per circa trenta milioni di euro e, in più, è riuscita a non perdere occasioni importanti come Pn Metro e Fua, l’ex Agenda urbana, ottenendo altri venti milioni di euro. Interventi che cambieranno il volto della città per i prossimi decenni”.