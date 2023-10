Marsala, riqualificazione Parco della Salinella

Un investimento da otto milioni di euro grazie al Pnrr che si inquadra nel programma di rigenerazione urbana già avviato in via Istria e che proseguirà con interventi di social housing

MARSALA (TP) – “Riqualificazione del Parco della Salinella e delle aree limitrofe a Sappusi, con realizzazione di un intervento di social housing nell’ex scuola Lombardo Radice”.

È l’esatta denominazione del progetto con il quale l’Amministrazione Grillo ha ottenuto fondi Pnrr per un importo complessivo di 8 milioni di euro. Un investimento straordinario per Marsala che, nel ridare decoro all’antico quartiere, si inquadra nel programma di rigenerazione urbana già avviato in Via Istria e che proseguirà ad Amabilina il prossimo mese. “Facciamo rifiorire la città non è uno slogan, afferma il sindaco Massimo Grillo, ma è un concreto piano di sviluppo del tessuto sociale cittadino partendo dai Quartieri popolari. Li vogliamo protagonisti nella rigenerazione dell’intero territorio. Non c’è dubbio, infatti, che costruire scuole, mettere a disposizione nuove soluzioni abitative e tutelare l’ambiente in cui si risiede sono attività qualificanti, con positive ricadute su tutta la comunità sotto molteplici aspetti”.

Aspetti che rientrano a pieno titolo nella terza edizione di Luci dal Mediterraneo, l’evento che vuole rilanciare il cammino di Pace legato a buone pratiche, rinnovato senso civico e riqualificazione del territorio. Ma vediamo da vicino l’appuntamento di Sappusi, programmato per il prossimo 28 ottobre.

Si comincia alle ore 10:30, nel Centro Sociale, con l’inaugurazione del “Murale della Memoria” dell’artista Gloria Genna. La proposta “street art” dell’associazione Otium è stata patrocinata dall’Amministrazione comunale, rappresentando un segno significativo dell’importanza che la memoria ha nella coscienza civica e collettiva.

In serata, nel Centro sociale (ore 20:30), la presentazione del progetto di riqualificazione del Quartiere. Oltre al Parco di Salinella, rigenerato nella sua complessità e con nuovi arredi, i lavori riguarderanno l’ex scuola Lombardo Radice dove – dopo decenni di abbandono – sarà realizzato un intervento di social housing con la realizzazione di 16 unità abitative del tipo villette a schiera da destinare a categorie sociali fragili (i lavori inizieranno a febbraio prossimo).

Lo spettacolo musicale di Patrizio e Federica Bono, il cabaret di Maurizio Favilla, Alba Isaia e Maurizio Rallo, assieme alla degustazione di prodotti tipici concluderanno l’appuntamento a Sappusi con Luci dal Mediterraneo.