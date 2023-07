Muore a 40 anni dopo intervento al Policlinico, la Procura di Palermo apre un’inchiesta

Una donna di 40 anni, Cinzia Guerrera, è morta pochi giorni dopo un intervento chirurgico. Ipotesi batterio.

La Procura di Palermo ha aperto un’inchiesta sulla morte di Cinzia Guerrera, una donna di 40 anni deceduta il 25 luglio scorso all’ospedale Policlinico di Palermo.

Pochi giorni prima la paziente si era sottoposta a un’operazione di asportazione di un tumore benigno riuscita con successo.

Gli accertamenti e l’operazione

Secondo la ricostruzione dei fatti, nel mese di giugno la donna aveva iniziato ad accusare dei problemi alla vista e si era sottoposta ad accertamenti medici al Policlinico “Paolo Giaccone”. Qui gli esami strumentali avevano evidenziato la presenza di un meningioma nell’area dei lobi frontali.

l 17 luglio Cinzia Guerrera si era quindi sottoposta all’operazione per l’asportazione del tumore benigno. L’intervento chirurgico sarebbe stato effettuato con successo e la donna era rimasta per due giorni in osservazione nel reparto post-operatorio di Terapia Intensiva di Neurochirurgia del nosocomio palermitano.

L’aggravamento e il decesso

Pochi giorni dopo, però, la paziente avrebbe iniziato a stare male con febbre oltre i 40 gradi e la successiva entrata in coma, fino al decesso.

Secondo le prime ipotesi, a provocare la morte della donna potrebbe essere stata causata dalla presenza di un batterio. A tal proposito, i familiari hanno presentato una denuncia per fare luce su quanto accaduto.